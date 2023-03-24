Макрон вирушить до Сі Цзіньпіна 4 квітня

Про це інформує Politico.

Макрон відправиться в тривалу поїздку, яка планувалася вже давно, до Китаю 4 квітня.

Президент Франції під час закритої зустрічі в Брюсселі закликав колег подвоїти зусилля, аби зупинити КНР від посилення підтримки вторгнення РФ.

"Президент Франції підкреслив необхідність докласти максимум зусиль, щоб Китай не підтримував Росію та її здатність продовжувати війну", – сказав представник ЄС.

Повідомляється, що ставки в геополітичній динаміці, що змінюються, навряд чи можуть бути вищими для Європи або всього світу. Міцніше партнерство між Китаєм та Росією може призвести до переростання війни в Україні у конфлікт між урядами країн НАТО, Пекіном і Москвою.

Також прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес наступного тижня має відвідати Китай, зазначається, що розмова про Україну буде на порядку денному.