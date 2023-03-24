Макрон вирушить до Сі Цзіньпіна 4 квітня
Президент Франції Емманюель Макрон закликав колег докласти максимальних зусиль, аби Китай не підтримував вторгнення Росії. Для цього він їде до КНР
Про це інформує Politico.
Макрон відправиться в тривалу поїздку, яка планувалася вже давно, до Китаю 4 квітня.
Президент Франції під час закритої зустрічі в Брюсселі закликав колег подвоїти зусилля, аби зупинити КНР від посилення підтримки вторгнення РФ.
"Президент Франції підкреслив необхідність докласти максимум зусиль, щоб Китай не підтримував Росію та її здатність продовжувати війну", – сказав представник ЄС.
Повідомляється, що ставки в геополітичній динаміці, що змінюються, навряд чи можуть бути вищими для Європи або всього світу. Міцніше партнерство між Китаєм та Росією може призвести до переростання війни в Україні у конфлікт між урядами країн НАТО, Пекіном і Москвою.
Також прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес наступного тижня має відвідати Китай, зазначається, що розмова про Україну буде на порядку денному.
- Нагадаємо, під річницю початку повномасштабної війни Китай опублікував своє бачення того, як завершити війну між Росією та Україною.
- 20 березня в Москві відбулася зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним, яка тривала 4,5 години.
- 21 березня Сі Цзіньпін на зустрічі у Кремлі з Путіним заявив, що "конфлікти зрештою мають вирішуватися шляхом діалогу та переговорів", коментуючи війну в Україні.
- У Bloomberg із посиланням на дані джерел ствердили: посадовці США стурбовані, що Китай може спробувати запевнити деякі країни в небажанні Вашингтона миру в Україні і нав'язати їм свій "мирний план".
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