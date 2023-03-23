Про це мовиться в тексті Bloomberg.

Зазначається, що зустрічі Сі Цзіньпіна в Москві з Володимиром Путіним поставили адміністрацію Байдена в незручне становище: в кулуарах два супротивники обговорюють мирну пропозицію щодо України, яку США вважають неприйнятною.

"За словами одного представника адміністрації (президента Байдена - ред.), який попросив не називати його імені, США стурбовані тим, що їх можуть загнати в кут через китайську пропозицію. Незалежно від застережень США, відмова від неї може дозволити Китаю довести іншим країнам, які втомилися від війни та економічних збитків, що вона завдає, що Вашингтон не зацікавлений у мирі", - ствердили журналісти.

"Китай, швидше за все, посилить повідомлення про те, що США виступають проти припинення вогню, що США виступають проти закінчення війни", - сказала Бонні Лін, співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, яка колись служила в Пентагоні. "Існує багато способів, за допомогою яких Китай намагатиметься висвітлити результати китайсько-російської зустрічі таким чином, щоб представити США в негативному світлі".