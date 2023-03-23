Прем'єр Іспанії їде до Китаю, планується розмова про Україну, - CNN

Про це поінформували в CNN.

Наступного тижня запланований державний візит прем'єр-міністра Іспанії Пердо Санчеса до лідера КНР Сі Цзіньпіна. Стверджується, що війна Росії проти України буде на порядку денному в розмові посадовців.

Помічник прем'єра зазначив, що уряд США був поінформований про поїздку Санчеса 31 березня, яка відбудеться на запрошення Сі Цзіньпіна з нагоди 50-річчя встановлення дипломатичних відносин між Мадридом і Пекіном.

Міністерство закордонних справ Китаю в четвер заявило, що не має жодної інформації з цього приводу.

"Іспанія є однією з низки країн-членів НАТО, які погодилися відправити сучасні танки в Україну, і з початку війни підготувала 800 українських військових в цій піренейській країні. Минулого місяця Санчес відвідав президента України Володимира Зеленського в Києві в першу річницю російського вторгнення", - додали журналісти.