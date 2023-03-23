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Прем'єр Іспанії їде до Китаю, планується розмова про Україну, - CNN

23 березня, 2023 четвер
12:12
Світ Педро Санчез

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес наступного тижня має відвідати Китай, зазначається, що розмова про Україну буде на порядку денному

Про це поінформували в CNN.

Наступного тижня запланований державний візит прем'єр-міністра Іспанії Пердо Санчеса до лідера КНР Сі Цзіньпіна. Стверджується, що війна Росії проти України буде на порядку денному в розмові посадовців.

Помічник прем'єра зазначив, що уряд США був поінформований про поїздку Санчеса 31 березня, яка відбудеться на запрошення Сі Цзіньпіна з нагоди 50-річчя встановлення дипломатичних відносин між Мадридом і Пекіном.

Міністерство закордонних справ Китаю в четвер заявило, що не має жодної інформації з цього приводу.

"Іспанія є однією з низки країн-членів НАТО, які погодилися відправити сучасні танки в Україну, і з початку війни підготувала 800 українських військових в цій піренейській країні. Минулого місяця Санчес відвідав президента України Володимира Зеленського в Києві в першу річницю російського вторгнення", - додали журналісти.

  • Нагадаємо,  під річницю початку повномасштабної війни Китай опублікував своє бачення того, як завершити війну між Росією та Україною.
  • 20 березня, в Москві відбулася зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним, яка тривала 4,5 години. 
  • 21 березня Сі Цзіньпін на зустрічі у Кремлі з Путіним заявив, що "конфлікти зрештою мають вирішуватися шляхом діалогу та переговорів", коментуючи війну в Україні. 
  • У Bloomberg із посиланням на дані джерел ствердили: посадовці США стурбовані, що Китай може спробувати запевнити деякі країни в небажанні Вашингтона миру в Україні і нав'язати їм свій "мирний план".
Україна
Росія
Китай
Іспанія
війна з Росією
США
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