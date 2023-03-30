Про це пишуть Sky News.

Уранці президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Китай має відігравати роль у досягненні справедливого миру в Україні, і вона буде життєво важливою для формування відносин з Європейським Союзом,

"Китай як постійний член Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй зобов'язаний відігравати конструктивну роль у просуванні миру, заснованого на територіальній цілісності України, з виведенням російських військ, що вторглися в Україну. Будь-який мирний план, який фактично закріплює російські анексії, просто не є життєздатним. Ми повинні бути відвертими в цьому питанні", - сказала Урсула фон дер Ляєн у своїй промові в Брюсселі напередодні поїздки до Пекіна.