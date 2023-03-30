Роль Китаю у війні РФ проти України має важливе значення для відносин з ЄС, - голова Єврокомісії
Китай повинен взяти участь у досягненні справедливого миру у війні Росії проти України, і його роль буде життєво важливою у формуванні відносин з ЄС
Про це пишуть Sky News.
Уранці президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Китай має відігравати роль у досягненні справедливого миру в Україні, і вона буде життєво важливою для формування відносин з Європейським Союзом,
"Китай як постійний член Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй зобов'язаний відігравати конструктивну роль у просуванні миру, заснованого на територіальній цілісності України, з виведенням російських військ, що вторглися в Україну. Будь-який мирний план, який фактично закріплює російські анексії, просто не є життєздатним. Ми повинні бути відвертими в цьому питанні", - сказала Урсула фон дер Ляєн у своїй промові в Брюсселі напередодні поїздки до Пекіна.
- Нагадаємо, під річницю початку повномасштабної війни Китай опублікував своє бачення того, як завершити війну між Росією та Україною.
- 20 березня в Москві відбулася зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним, яка тривала 4,5 години.
- 21 березня Сі Цзіньпін на зустрічі у Кремлі з Путіним заявив, що "конфлікти зрештою мають вирішуватися шляхом діалогу та переговорів", коментуючи війну в Україні.
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