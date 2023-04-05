Про це розповів посол Китаю в ЄС Фу Цун, пише The New York Times.

"Я знаю, що люди зациклені на президентському дзвінку. Той факт, що президент Сі не розмовляє із Зеленським, не означає, що Китай на боці Росії в українському питанні", - сказав він.

При цьому дипломат запевнив, що Китай не надаватиме Росії зброю для використання в Україні ні зараз, ні в майбутньому. Також Фу Цун зазначив, що Пекін не визнає окуповані Крим і Донбас російськими.