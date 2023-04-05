У Китаї заявили, що Сі Цзіньпін не дзвонить Зеленському, бо "дуже зайнятий", а не тому, що він на боці РФ
Лідер Китаю Сі Цзіньпін не дзвонить президентові України Володимиру Зеленському, бо "дуже зайнятий", але між країнами часті контакти на нижчому рівні
Про це розповів посол Китаю в ЄС Фу Цун, пише The New York Times.
"Я знаю, що люди зациклені на президентському дзвінку. Той факт, що президент Сі не розмовляє із Зеленським, не означає, що Китай на боці Росії в українському питанні", - сказав він.
При цьому дипломат запевнив, що Китай не надаватиме Росії зброю для використання в Україні ні зараз, ні в майбутньому. Також Фу Цун зазначив, що Пекін не визнає окуповані Крим і Донбас російськими.
- Раніше Financial Times писала, що в Китаї не виключають можливість зустрічі Сі Цзіньпіна і Зеленського.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.84
Купівля 36.84Продаж 37.69
-
EUR
Купівля 39.99Продаж 40.84
- Актуальне
- Важливе