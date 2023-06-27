Про це він сказав в інтерв'ю Aljazeera.

Фу Цун припустив, що Китай може підтримати цілі України щодо відновлення її територіальної цілісності включно з Кримом, який входив до складу країни станом на 1991 рік.

Фу Цуна запитали про підтримку цілей України, які включають повернення інших українських регіонів, які зараз окуповані Росією, на що високопоставлений китайський дипломат сказав: “Я не розумію, чому б і ні”.

"Ми поважаємо територіальну цілісність усіх країн. Отже, коли Китай налагодив відносини з колишнім Радянським Союзом, ми домовилися про це. Але як я вже сказав, це історичні питання, які повинні обговорюватися та вирішуватися Росією та Україною, і це те, за що ми виступаємо", – сказав Фу Цун.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

24 лютого Пекін опублікував документ із позицією щодо політичного врегулювання в Україні. У так званому мирному плані Китаю війну РФ проти України названо "кризою".

У травні спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідав Україну й поспілкувався з президентом Зеленським. Пізніше він вирушив до Москви та низки європейських країн, аби представити там свій "мирний план". WSJ написав, що спецпредставник Китаю під час турне закликав домогтися негайного завершення війни в Україні, віддавши Росії захоплені території. Однак китайський дипломат цю інформацію заперечив.

2 червня Лі Хуей також заявив, що побачив готовність України та Росії до переговорів.