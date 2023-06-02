"Ризик ескалації високий": спецпредставник Китаю підбив підсумки турне європейськими столицями
Спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей заявив, що побачив готовність України та Росії до переговорів, але ризик ескалації ще високий
Про це він сказав 2 червня, підбиваючи підсумки свого турне європейськими столицями, передає Reuters.
У травні Лі завершив 12-денне турне Києвом, Москвою, Варшавою, Парижем, Берліном і Брюсселем. За його словами, "російська сторона високо оцінила бажання та зусилля Китаю сприяти мирному врегулюванню кризи в Україні".
"Ризик ескалації російсько-української війни все ще високий", - сказав Лі, додавши, що всі сторони повинні вжити конкретних заходів, щоб "охолодити ситуацію" і забезпечити безпеку ядерних об'єктів.
"Китай готовий зробити все, поки це сприяє поліпшенню ситуації", — сказав дипломат.
- Раніше WSJ писав, що спецпредставник Китаю Лі Хуей під час поїздки Європою закликав домогтися негайного завершення війни в Україні, віддавши Росії захоплені території.
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