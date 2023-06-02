Про це він сказав 2 червня, підбиваючи підсумки свого турне європейськими столицями, передає Reuters.

У травні Лі завершив 12-денне турне Києвом, Москвою, Варшавою, Парижем, Берліном і Брюсселем. За його словами, "російська сторона високо оцінила бажання та зусилля Китаю сприяти мирному врегулюванню кризи в Україні".

"Ризик ескалації російсько-української війни все ще високий", - сказав Лі, додавши, що всі сторони повинні вжити конкретних заходів, щоб "охолодити ситуацію" і забезпечити безпеку ядерних об'єктів.

"Китай готовий зробити все, поки це сприяє поліпшенню ситуації", — сказав дипломат.