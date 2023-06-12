Китай заперечив надання Росії допомоги у війні проти України
Речник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що Китай не надавав Росії військової чи будь-якої іншої допомоги у війні проти України
Про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на питання кореспондента Укрінформу.
Журналіст попросив речника прокоментувати інформацію, щодо надання чеченським військовим бронемашин, виготовлених в Китаї. Представник МЗС запевнив, що позиція Китаю передбачає не надавати зброю жодній зі сторін.
"Не знаю, звідки ці так звані публічні свідчення. Наш давній принцип у питанні України полягає в тому, щоб завжди відстоювати об’єктивну та справедливу позицію і бути відданими сприянню мирним переговорам, а не підливати оливи у вогонь чи надсилати зброю на поле бою", – сказав Ван Веньбінь.
Речник засудив публікації у ЗМІ, що заявляють про передачу китайського озброєння РФ і додав, що робота медіа "має завжди ґрунтуватись на фактах і здійснюватись об’єктивно, чесно і професійно".
- Раніше низка ЗМІ оприлюднила інформацію, що до підрозділу "Ахмат" надійшли китайські бронемашини Tiger.
- Західні експерти, які вивчали іранський дрон-камікадзе, збитий в Україні, заявили про деталь, виготовлену в Китаї на початку 2023 року. Це може означати, що Пекін є постачальником.
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