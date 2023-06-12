Китай заперечив надання Росії допомоги у війні проти України

Про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на питання кореспондента Укрінформу.

Журналіст попросив речника прокоментувати інформацію, щодо надання чеченським військовим бронемашин, виготовлених в Китаї. Представник МЗС запевнив, що позиція Китаю передбачає не надавати зброю жодній зі сторін.

"Не знаю, звідки ці так звані публічні свідчення. Наш давній принцип у питанні України полягає в тому, щоб завжди відстоювати об’єктивну та справедливу позицію і бути відданими сприянню мирним переговорам, а не підливати оливи у вогонь чи надсилати зброю на поле бою", – сказав Ван Веньбінь.

Речник засудив публікації у ЗМІ, що заявляють про передачу китайського озброєння РФ і додав, що робота медіа "має завжди ґрунтуватись на фактах і здійснюватись об’єктивно, чесно і професійно".