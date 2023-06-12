Китай постачає Ірану деталі для виробництва дронів, які потім відправляють до РФ, - WSJ
Західні експерти, які вивчали іранський дрон-камікадзе, збитий в Україні, заявили про деталь, виготовлену в Китаї на початку 2023 року. Це може означати, що Пекін є постачальником
Про це інформує The Wall Street Journal.
"Відкриття свідчить про те, що китайські запчастини продовжують потрапляти до Ірану, надаючи йому матеріали для його програми безпілотників, незалежно від наростальних зусиль США заблокувати глобальний ланцюжок постачання", - пише агенція.
У квітні українські сили збили іранський дрон-камікадзе, що мав деталь, яка, схоже, була виготовлена в Китаї у середині січня. Це перший раз, коли дослідники з Conflict Armament Research, британської групи, яка слідкує за глобальними ланцюжками постачання зброї, знайшли перетворювач напруги, виготовлений в Китаї у січні 2023 року.
Це свідчить про швидкість, з якою Іран будує та відправляє дрони до Росії, адже для цього йому знадобилося лише три місяці.
За попередньою інформацією, Китай виготовив деталі у січні 2023 року, надіслав до Ірану, там вони були встановлені в ударні дрони та відправлені до Росії. А вже у квітні країна-агресор РФ намагалася завдати ударів по Україні за допомогою цих безпілотників.
- У травні видання CNN зазначало, що Іран постачає Росії Каспійським морем усе більше боєприпасів, а Захід не може цьому перешкодити.
- 5 червня у ЗМІ потрапив контракт про закупівлю Росією в Ірану артилерійських і танкових снарядів, а також ракет різного розміру.
- За даними американської розвідки, Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників на схід від Москви, оскільки РФ прагне отримати постійні постачання зброї для війни в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.8
Купівля 36.8Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 39.69Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе