Про це інформує The Wall Street Journal.

"Відкриття свідчить про те, що китайські запчастини продовжують потрапляти до Ірану, надаючи йому матеріали для його програми безпілотників, незалежно від наростальних зусиль США заблокувати глобальний ланцюжок постачання", - пише агенція.

У квітні українські сили збили іранський дрон-камікадзе, що мав деталь, яка, схоже, була виготовлена в Китаї у середині січня. Це перший раз, коли дослідники з Conflict Armament Research, британської групи, яка слідкує за глобальними ланцюжками постачання зброї, знайшли перетворювач напруги, виготовлений в Китаї у січні 2023 року.

Це свідчить про швидкість, з якою Іран будує та відправляє дрони до Росії, адже для цього йому знадобилося лише три місяці.

За попередньою інформацією, Китай виготовив деталі у січні 2023 року, надіслав до Ірану, там вони були встановлені в ударні дрони та відправлені до Росії. А вже у квітні країна-агресор РФ намагалася завдати ударів по Україні за допомогою цих безпілотників.