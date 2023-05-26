Іран продовжує поставки зброї РФ, Захід не може цьому завадити, - CNN
Росія використовує води Каспію, аби отримувати зброю з Ірану. Перешкодити цьому країни Заходу не можуть
Про це інформує CNN.
Через Каспійське море з Тегерана до Москви йде все більше можливих вантажів зі зброєю. Експерти вважають, що цей маршрут використовується для перевезення безпілотників, куль і мінометних снарядів, які РФ закуповує для війни в Україні.
Дані відстеження демонструють, що судна в регіоні все частіше стають "темними" - це свідчить про те, що їх переміщення намагаються приховати.
Минулого року компанія Lloyd's List Intelligence виявила вересневий сплеск кількості прогалин у даних стеження за суднами на Каспії. Видання зазначає, що це сталося незабаром після того, як Тегеран звинуватили у продажу БПЛА Москві. Вже восени РФ частіше використовувала іранські дрони по території України, в тому числі проти критичної інфраструктури.
Аналітики вважають, що у західних союзників України мало сил, щоб зупинити такі поставки зброї.
"Немає ризику для іранського експорту в Каспійському морі через країни, що межують - у них немає можливості або мотиву перешкоджати такому обміну", - зазначив аналітик EOS Risk Group Мартін Келлі.
- В Ірані хизуються, що "шахеди" змогли "змінити правила гри" війни в Україні. Хамзе Ґаландарі, голова відділу зовнішніх зв’язків міністерства оборони Ірану, заявив, що минулого року зброя іранського виробництва була ефективною, маючи на увазі безпілотники-камікадзе.
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