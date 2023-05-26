Іран продовжує поставки зброї РФ, Захід не може цьому завадити, - CNN

Про це інформує CNN.

Через Каспійське море з Тегерана до Москви йде все більше можливих вантажів зі зброєю. Експерти вважають, що цей маршрут використовується для перевезення безпілотників, куль і мінометних снарядів, які РФ закуповує для війни в Україні.

Дані відстеження демонструють, що судна в регіоні все частіше стають "темними" - це свідчить про те, що їх переміщення намагаються приховати.

Минулого року компанія Lloyd's List Intelligence виявила вересневий сплеск кількості прогалин у даних стеження за суднами на Каспії. Видання зазначає, що це сталося незабаром після того, як Тегеран звинуватили у продажу БПЛА Москві. Вже восени РФ частіше використовувала іранські дрони по території України, в тому числі проти критичної інфраструктури.

Аналітики вважають, що у західних союзників України мало сил, щоб зупинити такі поставки зброї.

"Немає ризику для іранського експорту в Каспійському морі через країни, що межують - у них немає можливості або мотиву перешкоджати такому обміну", - зазначив аналітик EOS Risk Group Мартін Келлі.