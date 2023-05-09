В Ірані хизуються, що "шахеди" змогли "змінити правила гри" війни в Україні, - IRNA

Про це він заявив в інтерв’ю іранському виданню IRNA

"Світ вражений тим, що країна, яка бореться в усіх сферах і не має доступу до будь-яких технологій, тепер досягла рівня, коли вона є лідером у технологіях і зброї, як кажуть ЗМІ, "змінила правила гри", - заявив Ґаландарі.

Крім того, за словами Ґаландарі, передбачувані продажі зброї Іраном іншим країнам здійснюються не для економічної вигоди, а "засновані на його релігійних і революційних ідеалах".

Хоча іранський посадовець Міноборони не уточнив конкретний зміст, однак саме після того, як Росія почала використовувати іранські безпілотники "Шахед" для масового бомбардування території України, зброя Ірану привернула увагу ЗМІ.