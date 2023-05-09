Про це інформує Центр національного спротиву.

За інформацією білоруського підпілля, росіяни розглядують можливість налагодження виробництва безпілотних літальних апаратів типу "Shahed" у Білорусі.

"Робоча група, яка складалась з іранських інженерів, за організації ФСБ РФ та КГБ РБ, відвідали гомельський радіозавод. Під час відрядження обговорювалась можливість системного налагодження виробництва дронів-камікадзе. Раніше наше підпілля повідомляло про те, що на базі гомельського заводу проводилась доукомплектація дронів", - ідеться у повідомленні.

У ЦНС вважають, що відповідні дії вказують на те, що Росія продовжує поширювати свій контроль на оборонний сектор Білорусі. Розгортання повноцінного виробництва іранських БПЛА в Білорусі допоможе Росії розв’язати логістичні проблеми з транспортування дронів з Ірану.