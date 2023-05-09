РФ хоче запустити виробництво іранських дронів у Білорусі
Робочого група іранських інженерів відвідала гомельський радіозавод. Під час відрядження обговорили можливість системного виробництва дронів-камікадзе
Про це інформує Центр національного спротиву.
За інформацією білоруського підпілля, росіяни розглядують можливість налагодження виробництва безпілотних літальних апаратів типу "Shahed" у Білорусі.
"Робоча група, яка складалась з іранських інженерів, за організації ФСБ РФ та КГБ РБ, відвідали гомельський радіозавод. Під час відрядження обговорювалась можливість системного налагодження виробництва дронів-камікадзе. Раніше наше підпілля повідомляло про те, що на базі гомельського заводу проводилась доукомплектація дронів", - ідеться у повідомленні.
У ЦНС вважають, що відповідні дії вказують на те, що Росія продовжує поширювати свій контроль на оборонний сектор Білорусі. Розгортання повноцінного виробництва іранських БПЛА в Білорусі допоможе Росії розв’язати логістичні проблеми з транспортування дронів з Ірану.
- У ніч на 4 травня в Запоріжжі, Києві та Одесі пролунали вибухи. Українським силам вдалося збити 18 з 24 Shahed-136/131. В Одесі 3 дрони атакували гуртожитки, сталася пожежа. У Києві та області пошкоджені автівки, дорожнє покриття та нежитлові споруди.
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