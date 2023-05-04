У Запоріжжі, Києві та Одесі пролунали вибухи

Про це повідомляє Суспільне та представники влади в регіонах.

Перші вибухи пролунали в Запоріжжі близько 02:00.

Через декілька хвилин повідомили про повторні вибухи в місті.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко закликав населення перебувати у безпечних місцях до завершення тривоги.

Близько 02:20 на Київщині також оголошено повітряну тривогу. У КМВА повідомили про роботу ППО.

РБК-Україна повідомляє, що у Краматорську чули щонайменше два вибухи. Це сталося орієнтовно о 01.30.

Також повітряна тривога, станом на 02:45, оголошена на цілій лівобережній Україні.

Близько 02:45 в Одесі було чутно вибух, а згодом повторні, інформує Суспільне.

Близько 03:30 у Харківській області оголосили про відбій тривоги, проте червоною стала Вінничина.