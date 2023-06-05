Sky News оприлюднив контракт про закупівлю Росією боєприпасів з Ірану на $1 млн
У ЗМІ потрапив контракт про закупівлю Росією в Ірану артилерійських і танкових снарядів, а також ракет різного розміру
Імовірний контракт на закупівлю боєприпасів оприлюднив телеканал Sky News.
У документі, датованому 14 вересня 2022 року, йдеться про зразки артилерійських і танкових снарядів і ракет різного розміру на загальну суму понад 1 млн доларів.
Джерело передало телеканалу документ разом із п'ятьма сторінками нібито пов'язаного контракту, який містить стволи для танка Т-72 і стволи для гаубиці, а також снаряди до неї. Ця угода коштувала близько 740 тис. доларів.
"Це контракт між іранцями і росіянами щодо боєприпасів... Ми вважаємо, що він на 100% автентичний", – стверджує джерело в органах безпеки Британії.
Sky News показав документи прем'єру України Денису Шмигалю під час його візиту до Великої Британії у травні, а також міністрові закордонних справ Великої Британії Джеймсу Клеверлі.
"Ми підозрювали, що відбувається щось подібне. Як тільки ми перевіримо це належним чином, ми зможемо діяти відповідно ", – сказав журналістам посол України в Великій Британії Вадим Пристайко.
Водночас Клеверлі сказав: "Коли нам нададуть інформацію, ми спробуємо її оцінити та підтвердити. І, звичайно, ми прийматимемо рішення на основі цього".
Фото: news.sky.com
- У травні видання CNN зазначало, що Іран постачає Росії Каспійським морем усе більше боєприпасів, а Захід не може цьому перешкодити.
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