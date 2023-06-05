Імовірний контракт на закупівлю боєприпасів оприлюднив телеканал Sky News.

У документі, датованому 14 вересня 2022 року, йдеться про зразки артилерійських і танкових снарядів і ракет різного розміру на загальну суму понад 1 млн доларів.

Джерело передало телеканалу документ разом із п'ятьма сторінками нібито пов'язаного контракту, який містить стволи для танка Т-72 і стволи для гаубиці, а також снаряди до неї. Ця угода коштувала близько 740 тис. доларів.

"Це контракт між іранцями і росіянами щодо боєприпасів... Ми вважаємо, що він на 100% автентичний", – стверджує джерело в органах безпеки Британії.

Sky News показав документи прем'єру України Денису Шмигалю під час його візиту до Великої Британії у травні, а також міністрові закордонних справ Великої Британії Джеймсу Клеверлі.

"Ми підозрювали, що відбувається щось подібне. Як тільки ми перевіримо це належним чином, ми зможемо діяти відповідно ", – сказав журналістам посол України в Великій Британії Вадим Пристайко.

Водночас Клеверлі сказав: "Коли нам нададуть інформацію, ми спробуємо її оцінити та підтвердити. І, звичайно, ми прийматимемо рішення на основі цього".

Фото: news.sky.com