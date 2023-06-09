Іран планує збудувати в РФ завод безпілотників, виробництво може початись у 2024 році, - Білий дім
За даними американської розвідки, Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників на схід від Москви, оскільки РФ прагне отримати постійні постачання зброї для війни в Україні
Про це повідомляє AP news.
За словами речника Ради національної безпеки Джона Кірбі, представники розвідки США вважають, що завод в російській особливій економічній зоні "Алабуга" може запрацювати на початку 2024 року.
Білий дім також оприлюднив зроблені у квітні супутникові знімки промислової території за сотні кілометрів від Москви, де, на їхню думку, “ймовірно, буде побудовано завод”.
Ще у грудні 2022 року Білий дім заявляв, що Москва і Тегеран планують створити конвеєр для виробництва безпілотників у Росії. Нові дані розвідки свідчать про те, що проєкт у Єлабузькому районі Татарстану вийшов за рамки задуму.
За словами Кірбі, офіційні особи США також встановили, що Іран продовжує постачати російським військовим односторонні ударні безпілотники, виготовлені в Ірані.
За даними Білого дому, станом на травень Росія отримала від Ірану сотні ударних безпілотників, а також обладнання для їх виробництва.
"Це повномасштабне оборонне партнерство, яке шкодить Україні, сусідам Ірану та міжнародній спільноті" - сказав Кірбі.
- У травні видання CNN зазначало, що Іран постачає Росії Каспійським морем усе більше боєприпасів, а Захід не може цьому перешкодити.
- 5 червня у ЗМІ потрапив контракт про закупівлю Росією в Ірану артилерійських і танкових снарядів, а також ракет різного розміру.
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