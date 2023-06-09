Про це повідомляє AP news.

За словами речника Ради національної безпеки Джона Кірбі, представники розвідки США вважають, що завод в російській особливій економічній зоні "Алабуга" може запрацювати на початку 2024 року.

Білий дім також оприлюднив зроблені у квітні супутникові знімки промислової території за сотні кілометрів від Москви, де, на їхню думку, “ймовірно, буде побудовано завод”.

Ще у грудні 2022 року Білий дім заявляв, що Москва і Тегеран планують створити конвеєр для виробництва безпілотників у Росії. Нові дані розвідки свідчать про те, що проєкт у Єлабузькому районі Татарстану вийшов за рамки задуму.

За словами Кірбі, офіційні особи США також встановили, що Іран продовжує постачати російським військовим односторонні ударні безпілотники, виготовлені в Ірані.

За даними Білого дому, станом на травень Росія отримала від Ірану сотні ударних безпілотників, а також обладнання для їх виробництва.

"Це повномасштабне оборонне партнерство, яке шкодить Україні, сусідам Ірану та міжнародній спільноті" - сказав Кірбі.