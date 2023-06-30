З відповідною заявою звернулися учасники саміту ЄС.

"Як постійний член Ради Безпеки ООН, Китай несе особливу відповідальність за дотримання заснованого на правилах міжнародного порядку, Статуту ООН і міжнародного права. Тому Європейська Рада закликає Китай натиснути на Росію, щоби вона припинила агресивну війну та негайно, повністю та безумовно вивела свої війська з України", - йдеться у заяві.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

24 лютого Пекін опублікував документ із позицією щодо політичного врегулювання в Україні. У так званому мирному плані Китаю війну РФ проти України названо "кризою".

У травні спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідав Україну й поспілкувався з президентом Зеленським. Пізніше він вирушив до Москви та низки європейських країн, аби представити там свій "мирний план". WSJ написав, що спецпредставник Китаю під час турне закликав домогтися негайного завершення війни в Україні, віддавши Росії захоплені території. Однак китайський дипломат цю інформацію заперечив.

2 червня Лі Хуей також заявив, що побачив готовність України та Росії до переговорів.

27 червня посол Китаю в ЄС Фу Цун на запитання про підтримку кордонів України 1991 року, сказав: "Я не розумію, чому б і ні". У МЗС Китаю на заяву свого дипломата відреагували стримано.