ЄС закликав Китай натиснути на Росію для виведення військ із України
Євросоюз 30 червня звернувся до Китаю із закликом натиснути на Росію, аби вона вивела свої війська з території України без будь-яких умов
З відповідною заявою звернулися учасники саміту ЄС.
"Як постійний член Ради Безпеки ООН, Китай несе особливу відповідальність за дотримання заснованого на правилах міжнародного порядку, Статуту ООН і міжнародного права. Тому Європейська Рада закликає Китай натиснути на Росію, щоби вона припинила агресивну війну та негайно, повністю та безумовно вивела свої війська з України", - йдеться у заяві.
Позиція Китаю щодо війни в Україні
24 лютого Пекін опублікував документ із позицією щодо політичного врегулювання в Україні. У так званому мирному плані Китаю війну РФ проти України названо "кризою".
У травні спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідав Україну й поспілкувався з президентом Зеленським. Пізніше він вирушив до Москви та низки європейських країн, аби представити там свій "мирний план". WSJ написав, що спецпредставник Китаю під час турне закликав домогтися негайного завершення війни в Україні, віддавши Росії захоплені території. Однак китайський дипломат цю інформацію заперечив.
2 червня Лі Хуей також заявив, що побачив готовність України та Росії до переговорів.
27 червня посол Китаю в ЄС Фу Цун на запитання про підтримку кордонів України 1991 року, сказав: "Я не розумію, чому б і ні". У МЗС Китаю на заяву свого дипломата відреагували стримано.
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