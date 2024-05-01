Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Втретє за пів року: у США розбився винищувач F-16

Втретє за пів року: у США розбився винищувач F-16

1 травня, 2024 середа
07:42
Світ F-16

У вівторок, 30 квітня, поблизу авіабази Холломан у штаті Нью-Мексико розбився винищувач F-16 військово-повітряних сил Сполучених Штатів

Про це інформує Fox News.

Зазначається, що інцидент стався близько 11:50 за місцевим часом поблизу національного парку White Sands. На борту винищувача перебував лише пілот, він встиг катапультуватися.

Пілоту надали медичну допомогу, його стан стабільний.

Представники місцевої влади закликали не наближатися до місця події через можливе попадання в атмосферу шкідливих хімікатів, які були на борту літака. Частину території парку закрито для відвідування.

Інформації про причину катастрофи немає. Повідомляється, що це вже третя катастрофа американського F-16 за останні пів року. 

  • 31 січня американський винищувач F-16 розбився у водах біля західного узбережжя Південної Кореї, але пілот встиг катапультуватися.
Теги:
військові
авіакатастрофа
США
F-16
Військові новини
Авіація
Читайте також:
фейкові новини, fake news
29 квітня, 2024 понедiлок
"Україні потрібно віддати територію заради миру": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 29 квітня
Роман Безсмертний
29 квітня, 2024 понедiлок
"Точно ініціатива йшла не від МЗС": дипломат Безсмертний про обмеження консульських послуг для українців за кордоном
День Гідності та Свободи, Україна, прапор України
29 квітня, 2024 понедiлок
Без обмеження прав і свобод громадян ми не переможемо у війні, - військовий експерт Дикий
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.38
    Купівля 39.38
    Продаж 39.89
  • EUR
    Купівля 42.17
    Продаж 42.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
1 травня
08:56
Ексклюзив
Ворог активізував наступальні дії на Куп'янському напрямку, - начальник Куп'янської МВА Беседін
08:31
Перевірка документів і транспорту, обмеження руху: в центрі Києва СБУ проводить протидиверсійні заходи
08:23
підземна школа у Харкові
У Запорізькій області планують побудувати 5 підземних шкіл
08:20
санкції США
"Ми не збавляли темпів": у Держдепі запевнили, що США не пом'якшуватимуть санкції проти Росії
08:09
OPINION
Юрій Богданов
Що змінить і чого не змінить затвердження допомоги від США?
07:43
Нікополь
РФ увечері 30 квітня атакувала Нікополь: постраждала жінка
07:40
Норвегія
Норвегія виділила Україні $600 млн: на що підуть гроші
07:36
Інфографіка
втрати росіян
За добу війни в Україні РФ втратила 1120 військових, 5 танків та 21 бронемашину
07:14
Оновлено
обстріл, ППО
У Росії заявили про знищення 6 дронів у 4 регіонах, росЗМІ кажуть про влучання в НПЗ
07:01
Анонс
Кіліан Мбаппе, Матс Хуммельс, ПСЖ - Борусія Дортмунд, Ліга чемпіонів
"Борусія Дортмунд" - ПСЖ: де та коли дивитись півфінал Ліги чемпіонів
06:43
Роскомнагляд
РФ заблокувала сайт правозахисного проєкту з підтримки політв'язнів "Меморіал"
06:31
Ллойд Остін
Остін пообіцяв надати Україні "стільки ATACMS, скільки США зможуть" та закликав партнерів передавати Patriot
06:14
Ілюстративне фото
Перший у столиці: в Києві відкрили центр рекрутингу до Сил оборони
05:29
АЕС
Сенат США одноголосно ухвалив законопроєкт про заборону імпорту збагаченого урану з РФ
05:09
Оновлено
акції протесту Тбілісі
Сутички під час протестів у Тбілісі: силовики відступили, демонстранти повернулися до будівлі парламенту
04:55
окупанти орки танк рф
Російська армія сповільнює атаки навколо Авдіївки, водночас відновлюючи наступ на Часів Яр, - ISW
03:46
електроенергія
Держдеп США: заохочуємо усі країни зменшувати залежність від енергії РФ
03:02
ДТП
На вулиці Лос-Анджелеса поїзд метро зіткнувся з автобусом: щонайменше 55 постраждалих
02:46
Оновлено
ракета Х-59
Росіяни атакували Одесу балістикою: загинуло троє людей, ще троє поранені
01:42
Стефан Сежурне
Очільник МЗС Франції Сежурне назвав умови для миру в Ізраїлі й на Близькому Сході
01:25
У Вишгороді на Київщині з багатоповерхівки через займання покришки евакуювали 84 людей
01:02
Вірмено-азербайджанський кордон
МЗС України привітало делімітацію кордону між Азербайджаном та Вірменією
00:58
Оновлено
Улан-Уде, пожежа
У Бурятії вирувала пожежа, згоріли дачні будинки, з частини Улан-Уде евакуювали жителів
00:43
НАТО, державний прапор України
Балтійські країни підтримують запрошення України до НАТО, - міністр оборони Литви
2024, вiвторок
30 квітня
23:53
Андрій Лунін, Реал, Ліга чемпіонів
"Реал" і "Баварія" зіграли внічию у першому півфіналі Ліги чемпіонів
23:43
Чанпен Чжао
Засновник криптовалютної біржі Binance Чжао сяде у в'язницю
23:26
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
Єрмак закликав кардинала Дзуппі допомогти звільнити бойових медиків з російського полону
23:07
Ексклюзив
українські військові
Щойно в ЗСУ буде достатньо боєприпасів, наступ РФ, найімовірніше, закінчиться, - військовий експерт Самусь
23:05
Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг
"Затримки в постачанні допомоги підірвали довіру України до НАТО": Столтенберг окреслив, як це змінити
22:49
пенсіонери
"У Харкові пенсіонерів змушують створювати ударні дрони": російські фейки за 30 квітня
22:35
Ексклюзив
Макрон та Байден
"Протиядерна парасоля для країн-членів ЄС": нардеп Наливайченко про ймовірні плани Франції зі США
22:32
Окупанти демонструють на "розважальній виставці" розстріляні маріупольські трамваї, - міськрада
22:31
МЗС України
"Не порушує прав людини": МЗС надало нові роз'яснення про припинення консульських послуг для чоловіків за кордоном
22:21
олімпіада 2024
Франція відмовилась акредитувати російських "волонтерів", які зібрались на Олімпіаду-2024
21:52
Росія активізувала дезінформаційну кампанію
"Майдан-3 у травні": Росія активізувала дезінформаційну кампанію
21:46
Великдень
Для забезпечення правопорядку на Великдень залучать 23 тис. правоохоронців
21:35
Ексклюзив
навчання НАТО
ЗСУ є двигуном і локомотивом інтеграції України в НАТО, - нардеп Наливайченко
21:21
"Особливих результатів досягли щодо дронів": Зеленський провів низку військових нарад
21:19
Рада Європи
Комітет РЄ почав підготовку до створення спецтрибуналу для РФ
20:39
Дональд Трамп
Суддя оштрафував Трампа на $9 тис. під час розгляду справи про махінації та підкуп порнозірки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV