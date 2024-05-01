Втретє за пів року: у США розбився винищувач F-16
У вівторок, 30 квітня, поблизу авіабази Холломан у штаті Нью-Мексико розбився винищувач F-16 військово-повітряних сил Сполучених Штатів
Про це інформує Fox News.
Зазначається, що інцидент стався близько 11:50 за місцевим часом поблизу національного парку White Sands. На борту винищувача перебував лише пілот, він встиг катапультуватися.
Пілоту надали медичну допомогу, його стан стабільний.
Представники місцевої влади закликали не наближатися до місця події через можливе попадання в атмосферу шкідливих хімікатів, які були на борту літака. Частину території парку закрито для відвідування.
Інформації про причину катастрофи немає. Повідомляється, що це вже третя катастрофа американського F-16 за останні пів року.
- 31 січня американський винищувач F-16 розбився у водах біля західного узбережжя Південної Кореї, але пілот встиг катапультуватися.
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