Міноборони створило Офіс для управління військовою допомогою, яку надають країни-партнери

Про це повідомило Міноборони.

Серед завдань нового Офісу: забезпечення координації й планування роботи в межах коаліцій спроможностей, побудова взаємодії між коаліціями й аналіз комунікацій з державами-партнерами.

У відомстві нагадують, що формат коаліцій спроможностей з’явився у 2023 році, аби країни-партнери ефективніше надавали допомогу в межах роботи Контактної групи з питань оборони України.

Наразі функціонують 8 коаліцій, зокрема - авіаційних спроможностей і протиповітряної та протиракетної оборони.

Відповідно до процедури, кожну коаліцію очолюють країни-лідери, які залучають до її роботи інших держав.

"Таким чином, на сьогодні у всіх коаліціях беруть участь десятки країн НАТО. Також вже оголошено про намір взяти участь або опрацьовується приєднання до різних коаліцій таких країн як Японія та Австралія. У 2024 році формат надання допомоги Україні модифікується у так званий "Рамштайн 2.0". Це означає, що відтепер союзники України надаватимуть свою підтримку переважно не на індивідуальній основі, а у коаліційному форматі і відповідно до сформованої потреби", - додають у Міноборони.