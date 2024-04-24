Міноборони створило Офіс для управління військовою допомогою, яку надають країни-партнери
Міністерство оборони України створило Офіс підтримки коаліцій для забезпечення стійкого та системного управління військовою допомогою, яку надають держави-партнери
Про це повідомило Міноборони.
Серед завдань нового Офісу: забезпечення координації й планування роботи в межах коаліцій спроможностей, побудова взаємодії між коаліціями й аналіз комунікацій з державами-партнерами.
У відомстві нагадують, що формат коаліцій спроможностей з’явився у 2023 році, аби країни-партнери ефективніше надавали допомогу в межах роботи Контактної групи з питань оборони України.
Наразі функціонують 8 коаліцій, зокрема - авіаційних спроможностей і протиповітряної та протиракетної оборони.
Відповідно до процедури, кожну коаліцію очолюють країни-лідери, які залучають до її роботи інших держав.
"Таким чином, на сьогодні у всіх коаліціях беруть участь десятки країн НАТО. Також вже оголошено про намір взяти участь або опрацьовується приєднання до різних коаліцій таких країн як Японія та Австралія. У 2024 році формат надання допомоги Україні модифікується у так званий "Рамштайн 2.0". Це означає, що відтепер союзники України надаватимуть свою підтримку переважно не на індивідуальній основі, а у коаліційному форматі і відповідно до сформованої потреби", - додають у Міноборони.
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