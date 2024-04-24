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OPINION

Обмеження консульських послуг: навіщо воно в епоху електронних реєстрів?

Семен Єсилевський
24 квітня, 2024 середа
14:03
Погляд Семен Єсилевський

Оце припинили надавати консульські послуги чоловікам за кордоном для того, щоб усі чоловіки хутко встали на консульський облік (хрін з нею з логікою), бо інакше, бачте, військкомати не знають, хто перебуває за кордоном, а хто ні *

Я дуже перепрошую, мені реально дуже невдобно таке питати, але таки спитаю: існує ж така річ як, прости Господи, база даних Державної прикордонної служби. І в цій чарівній базі є дані про в'їзд-виїзд через кордон геть усіх громадян (окрім плавців через Тису, але професійних спортсменів такого класу апріорі не може бути дуже багато).

Так от, власне, незручне питання: чи не можуть військкомати просто відкрити на комп'ютері цю чарівну базу, подивитися по ній, хто з їхньої пастви наразі перебуває за кордоном, і поставити відповідну галочку у відповідну клітиночку?

Якщо навіть припустити, що ця база трішечки вс*ата (ну, знаєте, таке іноді буває), то можна ж підтягнути відсутні дані з інших державних реєстрів за номером закордонного паспорта.

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Урешті-решт, у нас же є ціле міністерство діжко.. джигіто... жижита.. та бля!.. діджиталізації, во! Невже у цій поважній конторі з такою складною назвою не здатні вирішити таку, не так щоб дуже складну, технічну проблему — знайти за номером паспорта особу у базі прикордонслужби та зіставити її з записами військкомату?

Я звісно, людина темна, всього лише скромний доктор наук, можу не розуміти всіх нюансів державної джигіталізації (правильно ж написав, так?), але мені з берега здається, що це трішечки простіше зробити, ніж придумувати якусь цілком нову систему з постановкою на облік через консульства, від якої всі настільки в аху** (закреслено) захваті, що аж скасували консульське обслуговування від щастя.

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Ну, й щоб два рази не вставати, нагадаю шановним парафіянам, що, по-перше, консульський облік платний (сюрпрайз!), а по-друге, консульства в усіх країнах, куди масово набігли українські біженці, перевантажені настільки, що простіше українському митнику потрапити у рай, ніж законослухняному діяспорянину спіймати вільну чергу у консульство. Як ото воно буде реалізовуватися — сучасній науці досі невідомо. А головно — геть незрозуміло нахіба це все потрібно в епоху електронних реєстрів та живого і легітимного міністра Федорова...

Джерело

* Публікується зі збереженням стилю автора

Про автора. Семен Єсилевський, провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України, стипендіат Марії Кюрі в Університеті Франш-Конте

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Теги:
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Україна
Технології
МЗС України
мобілізація
Війна з Росією
Держприкордонслужба
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