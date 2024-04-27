Влада мусить "зшивати" країну, а не каналізувати негатив
Безплатна порада владі. Займіться вже нарешті "зшиванням" країни, а не розділенням
Бо зараз це не сприяє перемозі.
Ні розподіл по лінії герої-воїни/тил, ні розподіл по лінії поїхали/залишились, ні розподіл по лінії донатив/не донатив, ні інші розколи, які підігріваються часто штучно, щоб конвертувати їх в емоційні зіткнення. Бо, мовляв, треба ж кудись каналізувати негатив.
Що робити з тими, хто незаконно виїхав, треба буде думати тоді, коли закінчиться війна. І як вони повинні за це заплатити, якщо будуть повертатися. Сьогодні жодне розпорядження щодо "ухилянтів" з Монако, Відня чи Барселони їх не поверне. Це треба усвідомити.
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Ну, й чорт з ними. Навіщо витрачати на них час? Зараз треба зосередитись на тому, як обʼєднати тих, хто тут залишається — різні середовища, різні горизонтальні пласти задля єдиної мети. І вона має бути одна — вистояти та виграти.
Памʼятаєте березень 22-го? Невже, щоб обʼєднатися, треба знову, щоб ворог стояв під Києвом?
Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики
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