Щоб не стояти в черзі: Міноборони пояснило, як згенерувати військовий документ у Резерв+

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Потрібна копія військово-облікового документа, але немає часу стояти у черзі до ЦНАПу чи ТЦК? Її можна за кілька кліків згенерувати у застосунку Резерв+", - йдеться у повідомленні.

Згідно з інструкцією на інфографіці, спершу необхідно авторизуватися у застосунку Резерв+ та оновити свої військово-облікові дані, після чого ви отримаєте документ з QR-кодом. Далі необхідно натиснути на три крапки поруч з документом й вибрати опцію "Завантажити PDF".

Потім з'явиться можливість зберегти його на Goole Drive або відправити його собі на електронну пошту або месенджери. За бажанням, військово-обліковий документ можна буде роздрукувати.



У Міноборони нагадали, що з 18 червня військово-обліковий документ у Резерв+ отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення.

"Тому його копію можна використовувати у всіх ситуаціях, де це необхідно. Наприклад, при прийомі на роботу або отриманні послуг у ЦНАПі", - додали у відомстві.