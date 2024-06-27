Через Резерв+ українці згенерували понад 1 млн військово-облікових документів
Через мобільний застосунок "Резерв+" військовозобов’язані громадяни України згенерували понад 1 млн електронних військово-облікових документів
Про це повідомляє Міністерство оборони.
Зазначається, що можливість отримати цифровий військово-обліковий документ у застосунку Резерв+ з'явилася 18 червня. За тиждень цією функцією скористалися вже понад мільйон українців.
"Тепер у застосунку Резерв+ є QR-код, завдяки якому більше не потрібно носити військовий квиток чи тимчасове посвідчення. Цифрова версія має таку ж юридичну силу, як і паперова. Раніше на оформлення таких документів треба було багато часу і паперу, а тепер це займає лише кілька хвилин і кілька кліків", - сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
- Відтепер у застосунку Резерв+ можна побачити актуальний статус бронювання. Він уже відображається у понад 340 тисяч українців.
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