Через Резерв+ українці згенерували понад 1 млн військово-облікових документів

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Зазначається, що можливість отримати цифровий військово-обліковий документ у застосунку Резерв+ з'явилася 18 червня. За тиждень цією функцією скористалися вже понад мільйон українців.

"Тепер у застосунку Резерв+ є QR-код, завдяки якому більше не потрібно носити військовий квиток чи тимчасове посвідчення. Цифрова версія має таку ж юридичну силу, як і паперова. Раніше на оформлення таких документів треба було багато часу і паперу, а тепер це займає лише кілька хвилин і кілька кліків", - сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.