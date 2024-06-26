У застосунку Резерв+ відтепер відображається актуальний статус бронювання

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

За її словами, цього не було раніше, оскільки інколи ТЦК помилково можуть не внести інформацію щодо броні до реєстру "Оберіг". Часом це забирає тижні або місяці.

"Цифрова команда Міністерства зробила неможливе можливим. Ми цифровізували паперові бронювання. Взяли накази про бронювання у Мінекономіки та занесли 340 000 записів до реєстру Оберіг. Щоб актуальна інформація про бронь відображалась в електронних військово-облікових документах наших громадян", - написала Черногоренко.

Для того щоб оновити інформацію, потрібно натиснути три крапки справа від документа, обрати "Оновити документ", і після цього можна побачити свій актуальний статус.

"Якщо ваше бронювання було лише на папері, статус "Заброньовано" з'явиться в застосунку. Якщо ваша бронь ще триває, але в застосунку цього не було, - новий термін має відобразитись в Резерв+", - додала заступниця міністра.

Вона також сказала, що частину наказів про бронювання не вдалося оцифрувати через відсутність інформації, що ідентифікує конкретну особу. Проте у Міністерстві працюють над чітким та прозорим алгоритмом, щоб усі заброньовані громадяни могли отримати актуальний статус в Резерв+.