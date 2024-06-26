На першому місці Резерв+: нардеп Веніславський назвав кількість українців, які оновили військово-облікові дані
Народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що станом на 26 червня свої військово-облікові дані оновили 2,37 млн українців
Про це він заявив під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.
За його словами, динаміка оновлення даних загалом позитивна.
"Наразі свої військо-облікові персональні дані оновили 2 370 000 громадян України", - зазначив Веніславський, додавши, що на першому місці за кількістю оновлень даних є застосунок "Резерв+", на другому ЦНАПи, а на третьому - ТЦК та СП.
Він висловив переконання, що закон про мобілізацію, згідно з яким всі військовозобов'язані громадяни протягом 60 днів мають оновити свої дані, виконав свою головну місію.
"З моменту набрання чинності законом про удосконалення законодавства про мобілізацію темпи мобілізації дозволяють оптимістично дивитися на механізми реалізації цього закону і відповідають тим очікуванням, які ми, Міністерство оборони, головнокомандувач Збройних сил, Генеральний штаб на нього покладали", - зауважив нардеп.
Веніславський підкреслив, що мету, яку закладали законотворці цим документом, досягнуто, а саме проводиться аудит всіх військовозобов'язаних громадян України.
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25 червня у Міноборони не підтримали законопроєкт про продовження терміну оновлення даних військовозобов’язаними. Хоча перед цим заявили про схвалення.
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