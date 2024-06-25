Продовження терміну оновлення даних військовозобов'язаних: у Міноборони змінили рішення про підтримку законопроєкту, - УП

Про це йдеться у листі міністра оборони Рустема Умєрова Верховній Раді від 25 червня, який є у розпорядженні Української Правди.

Міноборони розглядало проєкт закону щодо збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних на 90 днів, але не підтримало.

У листі зокрема зазначено, що: проєкт Закону України "Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних", реєстраційний № 11305 від 29.05.2024, поданий народним депутатом України Ар’євим В.І. та іншими народними депутатами України, який не підтримується".

У листі також є приписка, що: "Попередній лист Міністерства оборони від 24.06.2024 № 220/8804 міністр просить залишити без розгляду".

У попередньому листі саме йшлося, що Міноборони підтримує законопроєкт про продовження на 90 днів терміну оновлення даних військовозобов’язаними. Про це раніше повідомив народний депутат України Володимир Ар’єв, який є одним із його ініціаторів. Він на своїй сторінці у Facebook опублікував відповідний лист від Міноборони.

Згодом Володимир Ар‘єв відреагував на зміну рішення Міноборони.

"Минуло трохи більше години, як Міноборони "раптом" змінило думку і вже не підтримує законопроєкт про збільшення терміну внесення особистих даних. Деякі нечистоплотні міністри ніяк не можуть визначитися? Здається, у керівництва країни поїхав дах", - написав нардеп.

Що відомо про законопроєк

29 травня 2024 року було зареєстровано проєкт закону №11305 про про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних.

Згідно з ним пропонувалося продовжити термін оновлення даних військовозобов'язаних до 150 днів.