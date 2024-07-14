Близько 6-7 мільйонів українських чоловіків не встигнуть оновити свої дані у ТЦК до 17 липня, - нардеп
Близько 6-7 мільйонів українців не встигнуть оновити дані в територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки до 17 липня
Про це повідомляє член комітету Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Олег Синютка, пише "Київ24"
"Це, напевне, десь 6-7 мільйонів українців будуть мати неоновлені дані. Розуміло, що за наступних два дні вони не можуть це зробити. Напевне, треба повернутися до законопроєкту, який ми зареєстрували, і його прийняти. Все-таки думаю, що це було правильно", - заявив нардеп.
За його словами, людину треба мотивувати, а не залякувати для того, щоб вона була готова служити в армії.
Водночас він нагадав, що через не оновлення даних на людей будуть накладати штрафи: "Вони є достатньо високими і тому, мені здається, сьогодні треба проаналізувати повністю всі дані".
- 2 липня Міністерство оборони України оприлюднило пояснювальну інфографіку, аби ті, хто не бажає стояти в чергах до ЦНАПу чи ТЦК, щоб отримати військово-обліковий документ, могли згенерувати його самостійно у застосунку Резерв+.
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