Близько 6-7 мільйонів українських чоловіків не встигнуть оновити свої дані у ТЦК до 17 липня, - нардеп

Про це повідомляє член комітету Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Олег Синютка, пише "Київ24"

"Це, напевне, десь 6-7 мільйонів українців будуть мати неоновлені дані. Розуміло, що за наступних два дні вони не можуть це зробити. Напевне, треба повернутися до законопроєкту, який ми зареєстрували, і його прийняти. Все-таки думаю, що це було правильно", - заявив нардеп.

За його словами, людину треба мотивувати, а не залякувати для того, щоб вона була готова служити в армії.

Водночас він нагадав, що через не оновлення даних на людей будуть накладати штрафи: "Вони є достатньо високими і тому, мені здається, сьогодні треба проаналізувати повністю всі дані".