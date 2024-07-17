Термін оновлення військово-облікових даних сплив: чи можна це ще зробити без штрафу?

Від сьогодні порушники правил військового обліку, тобто ті, хто не оновили дані, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

Вимоги щодо оновлення даних, які прописані у новому законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", стосуються всіх військовозобов'язаних, призовників та резервістів віком 18-60 років. Крім того, подати дані повинні також і жінки, які знаходяться на військовому обліку. Громадяни мали 60 днів для того, щоб оновити персональну інформацію.

Що передбачено законодавством, якщо громадянин не оновив дані?

Під час воєнного стану всі призовники, військовозобов’язані та резервісти зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ. На вимогу військовослужбовців ТЦК та СП й поліцейських чоловіки повинні надавати ці документи в електронному вигляді або паперової версії. Після 16 липня, при перевірці документів спочатку будуть переглядати чи оновила людина особисту інформацію. Речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін підтвердив цю інформацію Суспільному:

Тепер під час перевірки військово-облікових документів буде перевірятися, чи уточнили вони дані проти протягом цих 60 днів. Якщо ні, відповідно, це вже підстави для накладення штрафу.

Крім того, як пояснив Істомін, незалежно від типу документів, працівники поліції або ТЦК та СП одразу знатимуть про оновлення персональних даних:

У тих, хто оновив свої дані, в документі окремим пунктом стоїть відповідна відмітка. В електронному документі її видно при скануванні QR-коду.

У разі відсутності цього документа, громадянину можуть дати повістку для уточнення особистих даних. Крім того, із 17 липня люди, які не встигли надати інформацію про себе до територіальних центрів комплектування, будуть вважатися порушниками правил військового обліку. Головне покарання передбачає штраф у розмірі 17-25 тис. грн. Для юридичних осіб суми штрафів вдвічі більші — 34 тис.- 59 5 тис. грн.

Згідно із законодавством, адміністративне стягнення за невчасне оновлення персональних даних може бути накладене лише одноразово. Тож, громадянам, які постійно ігнорують повідомлення від територіальних центрів комплектування, може загрожувати кримінальна відповідальність.

Існує в кримінальному кодексі стаття, яка називається 337 - це кримінальна відповідальність за порушення правил військового обліку. Відомі рішення, коли за статтею 337 притягували до кримінальної відповідальності за дії, які пов'язані з військовим обліком з порушенням правил, – пояснив юрист Олег Мицик

Чи можна оновити дані після 16 липня?

Через черги в ЦНАПах та подекуди технічні проблеми, які стосуються реєстрації в застосунку "Резерв+", деякі чоловіки все ж не встигли оновити дані. В етері загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін підкреслив, що Міноборони не контролює графік роботи ЦНАПів, але визнає наявність черг, зумовлених тим, що багато людей відкладали оновлення даних на останній момент, сподіваючись на продовження термінів. Про це пише Укрінформ.

Від завтра (ред. 17 липня) оновлення можливо лише в Резерві+ або ТЦК та СП, але знову ж таки не означає це, що штрафи будуть виписуватись і розсилатись автоматично, там є певна процедура, - підкреслив речник Міноборони.

Тобто, від 17 липня оновити дані можна буде лише двома шляхами:

онлайн через застосунок Резерв+

особистий візит до ТЦК та СП

Лазуткін також звернув увагу на те, що сьогодні відсутня інформація про можливе продовження термінів оновлення військово-облікових даних, визначених законом про мобілізацію. Він зазначив, що громадянам слід виконувати вимоги законодавства вчасно, щоб уникнути адміністративної відповідальності.

Однак, в етері каналу "Київ24" народний депутат України від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко зазначив, що громадяни, які не встигли оновити свої персональні дані в ТЦК та СП протягом 60 днів, зможуть це зробити після 16 липня. У такому випадку відповідно до адміністративного кодексу, ці люди не підлягатимуть штрафним санкціям, оскільки вони самостійно виправили своє правопорушення. Про це пише ТСН.

Дивіться, від того, що настає дата 16 липня, це жодним чином не каже про те, що після цієї дати… Тобто так, автоматично всі після цієї дати стають ухилянтами, які підпадають під санкції. Але ще раз хочу наголосити, що ТЦК повинен провести відповідні юридичні процедурні дії з кожним громадянином-військовозобов’язаним, – зазначив нардеп

Крім того, адвокатка Анастасія Кондрась зазначає, що ТЦК та СП можуть отримати всю необхідну інформацію про військовозобов'язаного з відкритих реєстрів, що дозволяє оскаржити штрафи.