Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Термін оновлення військово-облікових даних сплив: чи можна це ще зробити без штрафу?
Огляд

Термін оновлення військово-облікових даних сплив: чи можна це ще зробити без штрафу?

17 липня, 2024 середа
11:32
Суспільство Термін оновлення військово-облікових даних сплив

Вчора, 16 липня, був кінцевий термін для військовозобов’язаних українців, щоб оновити свої дані в ТЦК, ЦНАПі або в додатку Резерв+, відповідно до нового мобілізаційного закону

Зміст

Від сьогодні порушники правил військового обліку, тобто ті, хто не оновили дані, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

Вимоги щодо оновлення даних, які прописані у новому законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", стосуються всіх військовозобов'язаних, призовників та резервістів віком 18-60 років. Крім того, подати дані повинні також і жінки, які знаходяться на військовому обліку. Громадяни мали 60 днів для того, щоб оновити персональну інформацію.

Що передбачено законодавством, якщо громадянин не оновив дані?

Під час воєнного стану всі призовники, військовозобов’язані та резервісти зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ. На вимогу військовослужбовців ТЦК та СП й поліцейських чоловіки повинні надавати ці документи в електронному вигляді або паперової версії. Після 16 липня, при перевірці документів спочатку будуть переглядати чи оновила людина особисту інформацію. Речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін підтвердив цю інформацію Суспільному:

Тепер під час перевірки військово-облікових документів буде перевірятися, чи уточнили вони дані проти протягом цих 60 днів. Якщо ні, відповідно, це вже підстави для накладення штрафу.

Крім того, як пояснив Істомін, незалежно від типу документів, працівники поліції або ТЦК та СП одразу знатимуть про оновлення персональних даних:

У тих, хто оновив свої дані, в документі окремим пунктом стоїть відповідна відмітка. В електронному документі її видно при скануванні QR-коду.

У разі відсутності цього документа, громадянину можуть дати повістку для уточнення особистих даних. Крім того, із 17 липня люди, які не встигли надати інформацію про себе до територіальних центрів комплектування, будуть вважатися порушниками правил військового обліку. Головне покарання передбачає штраф у розмірі 17-25 тис. грн. Для юридичних осіб суми штрафів вдвічі більші — 34 тис.- 59 5 тис. грн.

Згідно із законодавством, адміністративне стягнення за невчасне оновлення персональних даних може бути накладене лише одноразово. Тож, громадянам, які постійно ігнорують повідомлення від територіальних центрів комплектування, може загрожувати кримінальна відповідальність.

Існує в кримінальному кодексі стаття, яка називається 337 - це кримінальна відповідальність за порушення правил військового обліку. Відомі рішення, коли за статтею 337 притягували до кримінальної відповідальності за дії, які пов'язані з військовим обліком з порушенням правил, – пояснив юрист Олег Мицик

Чи можна оновити дані після 16 липня?

Через черги в ЦНАПах та подекуди технічні проблеми, які стосуються реєстрації в застосунку "Резерв+", деякі чоловіки все ж не встигли оновити дані. В етері загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін підкреслив, що Міноборони не контролює графік роботи ЦНАПів, але визнає наявність черг, зумовлених тим, що багато людей відкладали оновлення даних на останній момент, сподіваючись на продовження термінів. Про це пише Укрінформ.

Від завтра (ред. 17 липня) оновлення можливо лише в Резерві+ або ТЦК та СП, але знову ж таки не означає це, що штрафи будуть виписуватись і розсилатись автоматично, там є певна процедура, - підкреслив речник Міноборони.

Тобто, від 17 липня оновити дані можна буде лише двома шляхами:

  • онлайн через застосунок Резерв+
  • особистий візит до ТЦК та СП

Лазуткін також звернув увагу на те, що сьогодні відсутня інформація про можливе продовження термінів оновлення військово-облікових даних, визначених законом про мобілізацію. Він зазначив, що громадянам слід виконувати вимоги законодавства вчасно, щоб уникнути адміністративної відповідальності.

Однак, в етері каналу "Київ24" народний депутат України від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко зазначив, що громадяни, які не встигли оновити свої персональні дані в ТЦК та СП протягом 60 днів, зможуть це зробити після 16 липня. У такому випадку відповідно до адміністративного кодексу, ці люди не підлягатимуть штрафним санкціям, оскільки вони самостійно виправили своє правопорушення. Про це пише ТСН.

Дивіться, від того, що настає дата 16 липня, це жодним чином не каже про те, що після цієї дати… Тобто так, автоматично всі після цієї дати стають ухилянтами, які підпадають під санкції. Але ще раз хочу наголосити, що ТЦК повинен провести відповідні юридичні процедурні дії з кожним громадянином-військовозобов’язаним, – зазначив нардеп

Крім того, адвокатка Анастасія Кондрась зазначає, що ТЦК та СП можуть отримати всю необхідну інформацію про військовозобов'язаного з відкритих реєстрів, що дозволяє оскаржити штрафи.

Теги:
Статті
Новини
Міністерство оборони
військові
мобілізація
Війна з Росією
ТЦК
Читайте також:
Ангеліна Терська
15 липня, 2024 понедiлок
"Ми не зірки і не держслужбовці": наречена, на весіллі якої виступили Галкін і MONATIK, відреагувала на скандал
16 липня, 2024 вiвторок
На Донеччині ворог намагається сформувати котел для ЗСУ, - полковник ЗСУ Селезньов
Володимир Путін
Автор Антін Борковський
14 липня, 2024 неділя
Пропозиції віддати українські території повинні зникнути з порядку денного, - дипломат Безсмертний
Київ
+33°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.15
    Купівля 41.15
    Продаж 41.7
  • EUR
    Купівля 44.82
    Продаж 45.56
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
17 липня
12:18
електроенергія, відключення
В Міненерго повідомили про дострокове завершення ремонту атомного блоку, який дозволить стабілізувати енергосистему
12:12
електроенергія
Графіки відключень протягом усієї доби та імпорт з 4 країн: ситуація в енергосистемі 17 липня
12:09
Ексклюзив
окупанти в Криму
Урожайне перейшло під контроль ворога, - DeepState про ситуацію на Донеччині
12:08
OPINION
Сергій Фурса
Перехід на літній час є невиправданим. Це каже наука
11:54
Ексклюзив
Роман Червінський
Можу тепер дихати вільно: ексрозвідник Червінський вийшов із СІЗО
11:48
на фото Мар'яна Безугла
Нардепка Безугла вийшла з фракції "Слуги народу"
11:40
Дональд Трамп
Трамп заявив, що думав про послаблення санкцій проти Росії для припинення війни
11:31
Ексклюзив
Карта. Покровськ_1707
Карта бойових дій за період 10-17 липня: росіяни поспішають кидати резерви, але не досягають бажаного
11:26
соцмережа Х (Твіттер)
Через гендерні закони у Каліфорнії: Маск переносить штаб-квартири компаній SpaceX та X до Техасу
11:26
Cultnaked зробив колаборацію з PepsiCo
Український бренд Cultnaked потрапив у скандал через колаборацію з внесеною до переліку спонсорів війни PepsiCo
11:18
Огляд
світ, міжнародний огляд
Антиукраїнський віцепрезидент Трампа та проблеми в українському парламенті під час війни. Акценти світових ЗМІ 17 липня
11:09
Порт Констанца
У румунському порту Констанца відкриють нову якірну стоянку для експорту українського зерна
10:55
Дар'юш Есламі
Від зупинки серця у 24 роки помер актор Театру на Подолі Дар'юш Есламі
10:54
Пресреліз
Aмерікан Юніверсіті Київ надає стипендії для українських ветеранів, вдів/вдівців і дітей загиблих героїв
10:54
Віталій Захарченко
Схиляв високопосадовців до зради після повномасштабного вторгнення Росії: ДБР оголосило підозру ексголові МВС Захарченку
10:44
Ексклюзив
US Department of Defense
Розчистити небо для F-16: Згурець про системну роботу щодо послаблення російської ППО
10:39
Запуск ворожого дрону "Орлан-10"
Українська ППО 16 липня знищила 4 розвідувальні дрони РФ
10:36
Роман Червінський, суд
Розвідник Роман Червінський вийшов зі слідчого ізолятора під заставу
10:31
Обперлася на москітну сітку: на Одещині дитина випала з вікна шостого поверху та померла на місці
10:09
Голова МЗС Швейцарії Кассіс зустрівся з Лавровим
Голова МЗС Швейцарії Кассіс зустрівся з Лавровим: обговорили український Саміт миру
10:09
ЗСУ, мобілізація
Із 17 липня військово-облікові дані не можна оновити у ЦНАПах
10:03
суд Гаага
У Гаазі винесли вирок екскомандиру Визвольної армії Косова, звинуваченому у воєнних злочинах
10:00
Огляд
MH17
Десять років з моменту трагедії рейсу MH17: пам’ять та правда
10:00
OPINION
Юрій Бутусов
Жодна армія світу не перемагала кількістю кримінальних справ та журналів обліку
09:53
Ексклюзив
На Покровському напрямку призупинилися ворожі м'ясні штурми, - головний сержант батальйону БПЛА 47-ї ОМБр
09:48
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 17 липня: долар і євро дорожчають
09:37
На фото: Каньє Вест та Бьянка Цензорі
Дружині скандального репера Каньє Веста загрожує увʼязнення за публічну демонстрацію грудей
09:24
електроенергія
У двох областях України скасували екстрені вимкнення світла
09:19
Україна Японія
Японія передасть Україні $3,3 млрд від заморожених російських активів
09:09
кордон
У ДПСУ пояснили, як із 17 липня змінився порядок перетину кордону для чоловіків 18-60 років
08:47
ракетна атака на Охматдит
Німеччина виділить €10 млн на відбудову київської лікарні "Охматдит"
08:40
ЗСУ
Окупанти просунулися біля 4 населених пунктів Донеччини, - DeepState
08:27
Ексклюзив
Роман Червінський, суд
Є інформація, що можуть намагатися вручити додаткові звинувачення: нардепка Федина про справу Червінського
08:25
пневматичний пістолет постріл
Під час з'їзду Республіканської партії в Мілуокі поліцейські застрелили чоловіка
08:24
Оновлено
Збройні Сили України
Окупанти атакують на 11 напрямках фронту, за минулу добу відбулося 112 боєзіткнень
08:17
Викрав немовля з пологового
"Хотіла дитину": у Кременчуку затримали трансгендерну людину, яка викрала немовля з пологового
08:02
OPINION
Зоя Казанжи
Колаборантів і шпигунів тримають в окремій колонії
07:49
пропав безвісти
МВС: у Єдиному реєстрі зниклих безвісти у розшуку перебувають 42 тис. людей
07:45
Джо Байден
Байден сказав, за якої умови він може вийти з президентських перегонів
07:30
США виділили $182 млн на розмінування України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV