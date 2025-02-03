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Аналітика

Просування ворога останнім часом загальмовано, як змінюються підходи ЗСУ. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець Оксана Ліховід
3 лютого, 2025 понедiлок
21:04
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Ворогу вдалося захопити в січні понад 300 кв.км нашої території, в грудні - 452 кв. км, а в листопаді - 700 кв.км, тобто зараз відбувається зменшення інтенсивності російського просування

Зміст

Атака паливних та енергетичних об'єктів РФ

У ніч на 3 лютого українські безпілотники атакували паливні та енергетичні об'єкти РФ. Наш Генштаб повідомив, що удари відбулися по Волгоградському нафтопереробному заводу та Астраханському газопереробному заводу в Росії, які є виробниками великої кількості палива для РФ. Операцію виконували Сили спеціальних операцій, СБУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони. На обох цих заводах тривають пожежі.

  1. Вибух на Астраханському газопереробному заводі

По Волгоградському НПЗ вже відбувся п'ятий удар нашими дронами, а це один з найбільших НПЗ у РФ, який виготовляє бензин, мазут, авіаційне та дизельне пальне. Тобто цей завод забезпечує десь 7% виробництва дизельного пального для РФ.

Удари по нафтопереробних заводах мають на меті суттєво ускладнити логістику російській армії. Важливо зважити на статистику, зокрема в порівнянні з 2023 роком постачання російської нафти у 2024 році впали на 10%.

А щодо кількості ударів по російських нафтопереробних заводах, то минулого року таких ударів було понад 80, точніше відбулося 84 удари по підприємствах нафтопереробної галузі на всю глибину, а це десь до 1500 км. Якщо минулого року відбулося 84 удари, то вже за січень таких ударів - понад 20. Тобто система скерована на те, аби завдяки нашим далекобійним системам ураження завдати максимальної шкоди Росії.

Підсумки січня - оцінка головкома Сирського

А далі поговоримо про те, як пройшов січень. Головком Олександр Сирський сьогодні у Facebook підбив певні підсумки. До речі, він також назвав знищення об'єктів РФ на глибині російської території, а також операцію в Курській області пріоритетами для Збройних Сил України. Також він говорив про утримання рубежів і недопущення просування противника, посилення підготовки військовослужбовців та нарощування безпілотної складової. Саме з приводу безпілотників акцент робиться на тому, що наші Сухопутні війська, Десантно-штурмові війська, Морська піхота, Сили безпілотних систем зараз поповнюються шляхом укрупнення підрозділів і збільшення кількості підрозділів безпілотних систем.

Олександр Сирський

Коли ми говоримо про січень, то з серпня 2024 року у противника було найменше просування. Ворогу вдалося захопити в січні понад 300 кв.км нашої території, в грудні такі показники складали 452 кв. км, а в листопаді було захоплено 700 кв.км. Тобто зараз відбувається зменшення інтенсивності російського просування.

Причин може бути декілька, починаючи від вичерпання потенціалу російської армії, хоча я насправді поки що не робив би такого висновку. З одного боку на це впливає погода, а з іншого боку - втрати противника в живій силі та техніці, які через дії Сил оборони України унеможливлюють ефективне просування ворога за тими показниками, які він собі малює.

Ще Олександр Сирський сказав про те, що відбуватимуться реформи в Збройних Силах України. У контексті реформ він згадував про початок переходу на корпусну структуру армії. Власне, про перехід на корпусну структуру ми чули раніше, це було вперше згадано в листопаді минулого року.

Пару тижнів тому була ставка Верховного Головнокомандувача, на якій Володимир Зеленський також сказав про те, що питання формування корпусів у ЗСУ є серед актуальних питань.

Є певна конкретика щодо цього, хоча наразі цієї конкретики ми не знаємо. Але розуміємо, що це крок у вірному напрямку, тому що зараз найбільше тактичне військове з'єднання, яким воюють ЗСУ, - бригада.

Угруповання бригад підпорядковується ОТУ (Оперативно-тактичне угруповання - ред.). Система управління має певні вади через те, що значна кількість бригад в підпорядкуванні ОТУ створює деякі проблеми з точки зору ефективного управління. Не всі командири знають стан бригад, складність взаємодії та інше. І зараз вважається, що, імовірно, треба перейти на корпусні структури.

Корпус може складатися з дивізії та бригад. Чисельність корпусу може бути до 50 тис. особового складу. Вважається, що тепер буде підхід, коли новосформовані корпуси, до речі, в ЗСУ вже є нові корпуси, можуть мати одну зону відповідальності. Командир корпусу буде вирішувати весь комплекс завдань, починаючи від отримання певної ділянки визначеної території, до оборони й підготовки особового складу. Все це ляже на командира корпусу, який поєднуватиме в собі всі ці інтегральні можливості. І саме за рахунок такої нової бойової одиниці можна буде нівелювати проблеми, які зараз існують з доданими підрозділами та зі складністю управління.

Наразі в ЗСУ є декілька корпусів: 9-й, 10-й, 11-й армійські корпуси, корпус морської піхоти, який був створений у 2023 році, десантно-штурмовий корпус, також є корпус "Рейнджерів" у Силах спеціальних операцій. Але тут важливо не питання самої назви, а саме питання застосування структури як єдиного військового організму в певній зоні відповідальності з усіма перевагами цієї штатної структури.

Коли це буде реалізовано, поки що говорити складно. Але вкрай важливо те, що такі зміни вже оголошуються і президентом, і головкомом. Звісно, це треба було робити раніше, але краще пізно, ніж ніколи. І вкрай важливо, щоб ця реформа дійсно мала результат, який скерований на підвищення ефективності. Це та складова, яка нам вкрай потрібна, щоб дійсно мати перевагу над противником на полі бою.

Ситуація на лінії фронту - Покровський напрямок

Наразі 60% бойових зіткнень припадає на Покровський напрямок. Ворог намагається тиснути на західні та східні фланги від Покровська, але просування останнім часом загальмовано, оскільки по всіх ділянках просування противника суттєво ускладнено. Це, ймовірно, пов'язано з тим, що змінилися певні підходи в Збройних Силах України або додалися сили для стримування загарбника.

Карта бойових дій 22-29 січня

Карта бойових дій 22-29 січня, Фото: Еспресо

Позивний "Гусь", командир відділення аеророзвідки 2-го батальйону 68-ї окремої єгерської бригади з Покровського напрямку, розказав, що у зоні відповідальності бригади інтенсивність ворожих атак не зменшилась. Погода впливає виключно на роботу дронів, а піхотні штурми противника продовжуються. Техніку окупанти використовують для підвозу свого особового складу. Після ворожого захоплення Новогродівки, Селидового почалися поїздки російських вояк на "Жигулях" та "Нивах", які позабирали у місцевого населення, тому і менше почали задіювати бронетехніку. Переважно вони рухаються на пікапах, баггі, іноді мотоциклах.

Військовослужбовець додав щодо піхотних штурмів окупантів, в яких спочатку йде декілька бійців з метою закріпитися. Зазвичай більшість такої групи знищується українськими бійцями, але 1-2 окупанта пробують утриматися, якщо десь поруч знаходять бліндаж. Потім до них продовжують йти інші групи. А коли вони накопичуються до 10-15 осіб, то далі роблять спроби активного штурму. Таким чином противник накопичується на передньому краї у бліндажах, хатах, підвалах, тобто ближче до наших позицій. У більшості випадків українські оборонці дуже швидко виявляють такі місця скупчення противника і відпрацьовують по них всіма засобами: FPV-дрони, артилерія, міномети, важкі бомбери та інше. Якщо хтось з ворогів залишився і пробує йти на штурми, то як тільки вони залишають свою схованку і виходять на відкриту місцевість, то там відразу їх і знищують.

Командир відділення зазначив, що на Покровському напрямку час від часу працює російський спецпідрозділ "Ссудный день", це пілоти FPV-дронів, які мають непоганий рівень, відповідно, дошкуляють українським підрозділам. Наші хлопці докладають зусиль з виявлення точок ворожих пілотів, аби по них відразу відпрацювати. Слід сказати, що армія РФ нехтує не тільки безпекою своєї піхоти, але й пілотів БПЛА. Тому українським захисникам їх легше дістати, тому що ворожі пілоти підходять на маленькі відстані до переднього краю, щоб звідти літати.

"Гусь" додав, що на сьогодні погодні умови несприятливі для "пташок" як українських, так і ворожих. Противник намагається використати таку погоду, щоб просунутися максимально непомітно, підійти ближче до позицій. Але все одно окупантів виявляють, відповідно, їхні вилазки без відповіді не залишаються.

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