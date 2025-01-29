"Ворог зменшив застосування механізованих груп на Покровському напрямку": старший лейтенант бригади "Кара-Даг" Пєнков назвав причини
Старший лейтенант, офіцер управління самохідного артилерійського дивізіону бригади "Кара-Даг" Артем Пєнков розповів, що на Покровському напрямку ворог зменшив застосування механізованих груп для просування через ефективну роботу артилерії та ударних БПЛА ЗСУ
Про це він розповів в етері Еспресо
"Ми спостерігаємо зменшення залучення механізованих груп ворогом для наступальних дій. Це відбувається у звʼязку з досить ефективною й успішною роботою наших артилерійських систем та ударних дронів. Тобто, комбінована робота артилеристів й операторів БПЛА приносить хороші результати. Механізовані групи противника знищуються ще на підступах до наших оборонних рубежів. Ворог вже не намагається рухатись колонами техніки. У більшості випадків вони це пересування малими піхотними групами", - розповів Пєнков.
Офіцер зауважив, що ворог теж досить ефективно застосовує різні види ударних та розвідувальних дронів
"Ворог на Покровському напрямку застосовує все озброєння, яке має в наявності. Зокрема, міномети, артилерійські системи й закінчуючи авіацією. Окремо можна відмітити, що ворог досить ефективно застосовує різні види ударних та розвідувальних дронів, які прикриваються системами РЕБ. Тобто, в нас триває досить важка робота триває проти ворожих дронів та їх засобів розвідки", - додав він.
- 29 січня у Гештабі ЗСУ повідомили, що на російсько-українському фронті минулої доби відбулося 193 бойові зіткнення. Лише на Покровському напрямку ворожа армія здійснила 88 штурмів
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