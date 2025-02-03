"Українська влада має утримуватися від тиску на незалежну журналістику": Комітет захисту журналістів про справу СБУ проти "Української правди"

Про це йдеться в заяві CPJ.

Координаторка програм CPJ у Європі та Центральній Азії Гульноза Саїд заявила, що Комітет із захисту журналістів стурбований відкриттям в Україні кримінальної справи за "розголошення державної таємниці" на основі публікації "Української правди". Вона закликала українську владу гарантувати дотримання конфіденційності джерел та уникати тиску на незалежну журналістику.

CPJ не вдалося з’ясувати, чи порушила СБУ справу проти конкретних осіб, але організація нагадала, що за розголошення держтаємниці в Україні передбачене покарання до восьми років ув’язнення.

Комітет звернувся за коментарями до СБУ та Головного управління розвідки, проте на момент публікації відповіді не отримав.

Також у CPJ нагадали, що в жовтні 2024 року "Українська правда"заявила про "тривалий і системний тиск" з боку Офісу президента. Крім того, у грудні 2024 року Комітет надіслав президенту Зеленському листа з проханням гарантувати свободу роботи журналістів та недопущення безкарності за їхнє залякування. Станом на лютий 2025 року відповіді на цей лист немає.