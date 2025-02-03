"Українська влада має утримуватися від тиску на незалежну журналістику": Комітет захисту журналістів про справу СБУ проти "Української правди"
Американська неурядова організація "Комітет захисту журналістів" (CPJ) відреагувала на справу СБУ після публікації видання "Українська правда", зазначивши, що "влада має утримуватися від тиску на незалежну журналістику"
Про це йдеться в заяві CPJ.
Координаторка програм CPJ у Європі та Центральній Азії Гульноза Саїд заявила, що Комітет із захисту журналістів стурбований відкриттям в Україні кримінальної справи за "розголошення державної таємниці" на основі публікації "Української правди". Вона закликала українську владу гарантувати дотримання конфіденційності джерел та уникати тиску на незалежну журналістику.
CPJ не вдалося з’ясувати, чи порушила СБУ справу проти конкретних осіб, але організація нагадала, що за розголошення держтаємниці в Україні передбачене покарання до восьми років ув’язнення.
Комітет звернувся за коментарями до СБУ та Головного управління розвідки, проте на момент публікації відповіді не отримав.
Також у CPJ нагадали, що в жовтні 2024 року "Українська правда"заявила про "тривалий і системний тиск" з боку Офісу президента. Крім того, у грудні 2024 року Комітет надіслав президенту Зеленському листа з проханням гарантувати свободу роботи журналістів та недопущення безкарності за їхнє залякування. Станом на лютий 2025 року відповіді на цей лист немає.
Що передувало
Видання "Українська правда" повідомило з посиланням на народного депутата про подробиці нещодавньої закритої зустрічі в Раді. За словами депутата, на цю нараду керівники парламенту і фракцій запросили командування Сил оборони, щоб зрозуміти реальний стан справ у війні. Під час зустрічі, зокрема, начебто йшлося про те, що нинішній стан економіки, стосунків із сусідами й партнерами та динаміки на фронті ставить питання про запас міцності, який має країна.
"Спочатку багато, заплутано, але дуже цікаво розповідали представники Генштабу. Потім були різні доповіді ще. Але найбільше запам'яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо. І Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: "Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України", – процитувало видання депутата.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що поширена в засобах масової інформації начебто цитата начальника ГУР МО України з закритого засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності.
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