Росія вдарила по Надеждівці на Херсонщині: загинув чоловік
Російська терористична армія ввечері 3 лютого, обстріляла село Надеждівка Херсонської області, унаслідок чого загнув чоловік
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Сьогодні ввечері російські війська обстріляли Надеждівку. На жаль, внаслідок атаки загинув 57-річний місцевий житель", - написав він.
За словами Прокудіна, чоловік зазнав поранень, які були несумісні з життям.
- 3 лютого у Донецькій області були знайдені тіла щонайменше шістьох людей, які загинули внаслідок російських загарбницьких дій.
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