Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура У Києві відбулась прем'єра фільму "Хаммер". Він присвячений пам’яті комбата Тараса Бобанича, який загинув навесні 2022 року
Ексклюзив

У Києві відбулась прем'єра фільму "Хаммер". Він присвячений пам’яті комбата Тараса Бобанича, який загинув навесні 2022 року

Ксенія Золотова
3 лютого, 2025 понедiлок
20:47
Культура

У кінотеатрі "Жовтень" презентували потужну документальну стрічку "Хаммер", присвячену пам’яті Тараса Бобанича — командира 2-го стрілецького батальйону, який загинув на війні проти російських окупантів

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

Прем'єрний показ фільму вже відбувся у Львові. Сьогодні його презентували у столиці. Згодом фільм буде показано в США, Канаді і Європі.

Тарас Бобанич воював з 2014 року. Спочатку Майдан, згодом війна на Сході України. Близько 5 років він воював в складі 1-шої Окремої штурмової роти "Правий сектор" під командуванням Да Вінчі. Тарас і Дмитро, були друзі та побратими.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Тарас очолив 2 стрілецький батальйон 67 бригади. Воював на Київщині і Харківщині. Весною 2022 року Тарас особисто повів бійців у бій і загинув, прикриваючи їх.

"Він був класний. Він любив рок. Він був дуже крутим. Був істориком і юристом. І він не цурався працювати руками на фронті. У нього не було понтів, а це був реально воїн. Паралельно він, будучи вдома, був коханим чоловіком", - сказав Михайло Ухман, автор ідеї фільму, генеральний продюсер.

Дружина Тараса Бобанича підкреслила, що Україна має ще дуже багато захисників і захисниць, які також є героями, на котрих потрібно рівнятися й розповідати про них світові.

  • В Ужгороді відбувся благодійний показ вистави "Маріупольська драма". Виступали актори Донецького академічного обласного драматичного театру.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
українське кіно
Війна з Росією
ЗСУ загиблі
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
-0.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.55
    Купівля 41.55
    Продаж 42.07
  • EUR
    Купівля 42.82
    Продаж 43.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
3 лютого
21:04
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Просування ворога останнім часом загальмовано, як змінюються підходи ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
20:54
Ексклюзив
інавгурація Дональда Трампа
Трамп створює хаос всередині США та у світі, - професор Мангеттенського університету Айзенберг
20:52
Ексклюзив
Гроші
Програма "Доступні кредити 5-7-9%" склала 85% нових позик бізнесу: в Асоціації українських банків назвали негативні аспекти
20:24
Володимир Зеленський
Зеленський затвердив план переходу на корпусну систему в ЗСУ
20:18
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Україна повернула 12 дітей з російської окупації
20:03
Оновлено
екстренка
У Вашингтоні закрили головний офіс USAID. Рубіо заявив, що адміністрація Трампа працює над ліквідацією Агентства
20:00
OPINION
блог Наталки Іщенко
Європейські інтелектуали не підтримують "людожерську культуру" Росії
19:56
Марк Рютте
"Йдеться не лише про Гренландію": Рютте запевнив, що в НАТО працюватимуть задля безпеки "високих широт" півночі
19:55
Оновлено
Ілюстративне фото
Підозрюваних у вбивстві військовослужбовця ТЦК на Полтавщині відправили під варту
19:41
Оновлено
Саміт ЄС, Емманюель Макрон
Макрон і Шольц пригрозили аналогічними митами на імпорт із США, якщо Трамп застосує їх щодо ЄС
19:41
Оновлено
Анджей Дуда
Дуда заявив, що завершення війни в Україні може спричинити "вибух міжнародної організованої злочинності". МЗС відреагувало
19:36
Микола Моргунов
Очільника російської "адміністрації" Сіверськодонецька затримали за підозрою в бандитизмі
19:28
Ексклюзив
Суджа, РФ, Курська область
"Наразі ми перебуваємо в обороні": офіцер 80-ї ОДШБр Гайдащук про ситуацію на Курщині
19:19
Вишеградська група, Польща, Анджей Дуда
Дуда заявив, що Польща й надалі допомагатиме Україні, але свої війська не відправлятиме
19:16
Ексклюзив
інавгурація у США, ілюстративне зображення
Головна глобальна війна світу в майбутньому – торгова. США можуть створити умови для боротьби із Китаєм руками ЄС, - політолог Денисенко
19:12
Ексклюзив
ПАРЄ
"Я вважаю, це перемога": нардеп Мережко про фактичне визнання ПАРЄ Путіна терористом
19:04
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про надання громадянства дружинам та чоловікам військовослужбовців ЗСУ
18:58
У Дії зʼявляться е-направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення, - Федоров
18:52
Ірина Верещук
В ОП радять не розраховувати на продовження терміну добровільного повернення із СЗЧ
18:47
Ілюстративне фото
У Братиславі побили до смерті українця. МЗС України не виключає мотивів етнічної ворожнечі
18:36
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Данія готова дозволити США збільшити військову присутність у Гренландії
18:21
Ексклюзив
Фугасна авіабомба ФАБ-250М-54
"Дія бомби є дуже ефективною": Defense Express про використання дронів з бойовою частиною 250 кг для ударів по РФ
18:12
Дніпропетровщина
УВКБ ООН запускає програму допомоги українцям, які хочуть евакуюватися з Дніпропетровщини
18:07
Інтерв’ю
Ярослав Кендзьор
"Дуже швидко паростки цієї надії були цілком зруйновані": нардеп 6 скликань ВР Кендзьор про те, як Росія нищила українську діаспору
18:05
Олександр Зубков, Грузія - Україна
Футболіст збірної України Зубков перейшов із "Шахтаря" до "Трабзонспора"
18:04
Президент Мексики Клаудія Шейнбаум
Президентка Мексики домовилась із Трампом про призупинення мит на місяць
18:03
переговори України з Росією
Заяви Трампа, Келлога і Путіна: схоже, йдуть закулісні переговори, де немає України і чіткої цілі й плану щодо умов завершення війни і засобів тиску на Росію, - КБФ
18:02
OPINION
Блог Віра Вайсберг
Атака на Портникова: сила метафори
17:58
коронавірус_діти
У Києві зростає захворюваність на COVID-19, грип і ГРВІ: зафіксовано летальні випадки
17:57
Пішов з життя український письменник і журналіст Олег Поляков
17:52
Ексклюзив
ВЛК_військовий квиток
Правозахисниця Денісова дала пораду обмежено придатним, хто не пройшов ВЛК до 5 лютого
17:42
Гривня, 1000 гривень, гроші
Національний кешбек: за січень українці накопичили понад 400 млн грн
17:41
Кличко обговорив з делегацією Європейського банку покращення енергостійкості Києва та модернізацію громадського транспорту
17:32
Ексклюзив
Медики розповіли про стан постраждалих
"Для нас це було шоком": фронтова волонтерка Корчинська про рішення Кабміну бронювати 100% медпрацівників
17:26
На Дніпропетровщині затримали волонтера, який за $11 тис. обіцяв знайомому групу інвалідності
17:24
Латвія передала Україні 100 FPV-дронів власного виробництва у межах громадської ініціативи
17:20
Олександр Маркушин
Мера Ірпеня Маркушина звільнили з-під варти й відправили під цілодобовий домашній арешт
17:11
Плював в обличчя, бив і принижував: викладача університету технологій та дизайну, актора Льва Сомова звинуватили у харасменті
17:09
Дуг Форд
Канадська провінція Онтаріо заборонила контракти з американськими компаніями у відповідь на мита США
17:08
Вадим Сухаревський
Сили безпілотних систем вже вражають повітряні цілі за допомогою лазерних технологій, - Сухаревський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV