У Києві відбулась прем'єра фільму "Хаммер". Він присвячений пам’яті комбата Тараса Бобанича, який загинув навесні 2022 року

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

Прем'єрний показ фільму вже відбувся у Львові. Сьогодні його презентували у столиці. Згодом фільм буде показано в США, Канаді і Європі.

Тарас Бобанич воював з 2014 року. Спочатку Майдан, згодом війна на Сході України. Близько 5 років він воював в складі 1-шої Окремої штурмової роти "Правий сектор" під командуванням Да Вінчі. Тарас і Дмитро, були друзі та побратими.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Тарас очолив 2 стрілецький батальйон 67 бригади. Воював на Київщині і Харківщині. Весною 2022 року Тарас особисто повів бійців у бій і загинув, прикриваючи їх.

"Він був класний. Він любив рок. Він був дуже крутим. Був істориком і юристом. І він не цурався працювати руками на фронті. У нього не було понтів, а це був реально воїн. Паралельно він, будучи вдома, був коханим чоловіком", - сказав Михайло Ухман, автор ідеї фільму, генеральний продюсер.

Дружина Тараса Бобанича підкреслила, що Україна має ще дуже багато захисників і захисниць, які також є героями, на котрих потрібно рівнятися й розповідати про них світові.