До Маріуполя дрейфує мазут із затонулих у Керченській протоці російських танкерів
Мазут, що витік з російських танкерів, які зазнали аварії у Керченській протоці в грудні 2024 року, дрейфує у напрямку тимчасово окупованого Маріуполя
Про це повідомляє міськрада Маріуполя.
Зазначається, що 15 кілометрів прибережної смуги Азовського моря забруднено мазутом. Із середини січня триває прибирання мазут із російських танкерів в Азовському морі, пишуть окупаційні ЗМІ.
Раніше повідомлялося, що в Азовському морі була зафіксована концентрована пляма нафтопродуктів площею в 300 квадратних кілометрів. Окупанти прибрали близько 18 тонн.
"Проте, мазут помітили знову. Зокрема, він рухається в напрямку Маріуполя", - зазначили у міськраді.
Що відомо про затонулі танкери РФ з нафтою
15 грудня 2024 року два російські танкери "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239", які перевозили мазут, розломилися навпіл у Керченській протоці.
Після аварії на узбережжя викинуло декілька мертвих дельфінів. У мережі поширюють ролики з забруднених пляжів.
Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін нічого не робить, щоб запобігти катастрофі у Керченській протоці.
Російська влада повинна визнати, що применшувала масштаби екологічної катастрофи внаслідок аварії танкерів з нафтопродуктами у Керченській протоці, повідомляє Центр протидії дезінформації.
Згодом повідомлялось, що російська влада розпорядилася підняти затонулі у Керченській протоці танкери "Волгонефть" до 16 червня 2025 року.
25 грудня 2024 року через розлив мазуту режим надзвичайної ситуації регіонального характеру запровадили у Краснодарському краї. Наступного дня у регіоні було оголошено режим НС федерального характеру. За кілька днів так звана влада тимчасово окупованого Криму запровадила режим надзвичайної ситуації регіонального характеру в результаті розливу мазуту в Чорному морі. Зголом забруднення досягло Коктебеля.
4 січня "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в тимчасово окупованому Севастополі на низці пляжів виявили розлив мазуту внаслідок аварії російських танкерів. У місті оголосили надзвичайний стан.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.55 Купівля 41.55Продаж 42.07
- EUR Купівля 42.82Продаж 43.65
- Актуальне
- Важливе