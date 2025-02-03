До Маріуполя дрейфує мазут із затонулих у Керченській протоці російських танкерів

Що відомо про затонулі танкери РФ з нафтою

15 грудня 2024 року два російські танкери "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239", які перевозили мазут, розломилися навпіл у Керченській протоці.

Після аварії на узбережжя викинуло декілька мертвих дельфінів. У мережі поширюють ролики з забруднених пляжів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін нічого не робить, щоб запобігти катастрофі у Керченській протоці.

Російська влада повинна визнати, що применшувала масштаби екологічної катастрофи внаслідок аварії танкерів з нафтопродуктами у Керченській протоці, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Згодом повідомлялось, що російська влада розпорядилася підняти затонулі у Керченській протоці танкери "Волгонефть" до 16 червня 2025 року.

25 грудня 2024 року через розлив мазуту режим надзвичайної ситуації регіонального характеру запровадили у Краснодарському краї. Наступного дня у регіоні було оголошено режим НС федерального характеру. За кілька днів так звана влада тимчасово окупованого Криму запровадила режим надзвичайної ситуації регіонального характеру в результаті розливу мазуту в Чорному морі. Зголом забруднення досягло Коктебеля.

4 січня "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в тимчасово окупованому Севастополі на низці пляжів виявили розлив мазуту внаслідок аварії російських танкерів. У місті оголосили надзвичайний стан.