Програма "Доступні кредити 5-7-9%" склала 85% нових позик бізнесу: в Асоціації українських банків назвали негативні аспекти

Про це він сказав в етері Еспресо.

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" розпочалася у 2019 році як ініціатива підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні.

"Асоціація Українських Банків була безкоштовним "пропагандистом" цієї програми. Ми віримо, що підприємництво має позитивний вплив на економіку та соціальну сферу. Програма "Доступні кредити 5-7-9%" непроста. На 2024 рік вона стала настільки великою, що 85% нових кредитів, які видавалися по системі, були в рамках програми фонду розвитку підприємництва. Це з одного боку позитивно, а з іншого боку має певні негативні аспекти", - каже Дубас.

З державного бюджету програма частину відсоткової ставки компенсує підприємцю. Таким чином, держава підтримує підприємця, щоб він створював нові робочі місця, сплачував податки, і через ці податки держава зможе повернути частину компенсації, яку вона надала, зауважив він.

"Проста людина, яка ходить на роботу і отримує заробітну плату, це одна історія. Але коли ця людина бере на себе відповідальність, створює нові робочі місця і конкурує з іншими малими підприємцями, вона виростає над собою, вчиться, аналізує конкурентів, вивчає нові тенденції ринку і бере відповідальність за своїх працівників. Це сприяє зростанню соціуму в Україні", - зазначив Президент Асоціації українських банків.

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За його словами, підприємці сьогодні не сильно відчувають, чи компенсує держава ставку чи ні. Це більше відчувають банки. Банки інколи мають претензії до державного бюджету, оскільки в період повномасштабного вторгнення Росії в Україну державний бюджет мав труднощі з виконанням своїх зобов'язань.

Тому такі ініціативи розвитку отримують певне запізнення по розрахунку. Але це компенсація, яку отримують банки за частку відсоткової ставки, підприємці цього практично не відчувають.

"Якщо партнер по програмі, а в даному випадку це держава, не виконує свої зобов'язання, а борг перед програмою в держави є, і борг перед програмою для цивільних перевищує шість місяців, банк зобов'язаний віднести такий кредит до проблемного. Це створює проблеми для підприємця. Фонд розвитку підприємництва та Міністерство фінансів стараються не допускати до такого граничного рівня. Ми раді, що з 11 млрд грн заборгованості ця сума знизилася до 7 млрд грн. Це сталося завдяки трансформації програми, з якої виключили підтримку великого бізнесу. Програма ініціювалася для малого, середнього та мікробізнесу. На початку року фонд розвитку підприємництва сплатив 1,5 млрд грн з цього боргу. Ми бачимо прогрес. На 2025 рік заплановано 18 млрд грн фонду розвитку підприємництва в цю програму, і я маю надію, що вона буде вдосконалена і працюватиме на економіку України", - резюмував Дубас.