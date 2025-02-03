Трамп створює хаос всередині США та у світі, - професор Мангеттенського університету Айзенберг

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У Дональда Трампа таке бачення світу, що долю людства повинні вирішувати strong men – тобто такі диктатори, як Путін і Сі Цзіньпін. І Трамп також вважає себе таким "сильним чоловіком", тому, напевно, він переконаний, що вони втрьох мають визначати майбутнє світу, а всі інші повинні лише виконувати їхні рішення. Саме такі висновки можна зробити з усього, що робить Трамп", - зауважив Айзенберг.

За словами професора Мангеттенського університету, Дональд Трамп запровадив мито на товари з країн, які є найбільшими торговими партнерами США – Канади, Мексики та Китаю. Це призводить до погіршення відносин із найближчими сусідами. Один із них – Канада, яка є ще й дуже важливим союзником.

"Зранку в США обвалився фондовий ринок. Підвищилася ціна на нафту, яку Трамп обіцяв знизити, оскільки виникли побоювання щодо проблем із постачаннями. США отримують нафту з Канади, але Трамп запровадив на неї мито, що лише ускладнило ситуацію. У результаті створюється хаос", - наголосив Айзенберг.

Професор Мангеттенського університету також додав, що хаос – це завжди велика проблема. Його врегулювання можливе двома шляхами: або через встановлення порядку на основі чітких правил, яких усі дотримуються, або через появу нового, ймовірно, диктаторського порядку.

"Такий хаос може розгортатися як у всьому світі, так і всередині окремої країни. Наразі Трамп створює хаос не лише всередині США, а й у світі, руйнуючи відносини з найближчими союзниками.

Щодо переговорів, я не думаю, що варто вірити всьому, що говорить Дональд Трамп. Він може як висловлювати свої думки, так і відверто брехати. Під час свого першого президентського терміну його неодноразово ловили на брехні – він зробив понад 30 тисяч неправдивих заяв", - резюмував Айзенберг.