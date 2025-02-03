"Немає жодних перешкод, щоб почати буквально ще вчора розширювати успішні бригади": військовий ЗСУ Луценко

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"В принципі, я думаю, що немає жодних перешкод для того, щоб почати буквально вчора розширювати успішні бригади. І не тільки бригади. Власне, цей процес почався, коли успішні батальйони вже стали полками за штатом, коли успішні бригади зараз вже є кандидатами на те, щоб стати основою для чогось більшого. Я не розумію взагалі, яким чином чином так сталося, що ми почали формувати велику частину бригад з нуля. Та ще й в такій обстановці, скажімо, інформаційно-навчального вакууму, коли у них не було можливості, не було механізмів адекватних засвоїти той бойовий досвід, котрий є у їхніх сусідів, мається на увазі, сусідів у тих самих Сухопутних військах", - сказав він.

Ігор Луценко зауважив, що є багато бригад у Сухопутних військах, які чудово воюють, мають колосальний досвід, а новостворені бригади не можуть "всотати" цей досвід.

"І оце головне, я пам'ятаю, що Драпатий, який зараз є командувачем Сухопутних сил, приходив на цю посаду. Зокрема, і те, що на нього покладали сподівання, що він організує оцей процес навчання, саме на глибокому досвіді. І через те, що довелося йому займатися якимись поточними питаннями, до речі, так само сьогодні доводиться займатися поточними питаннями, на жаль, це завдання повною мірою з тою необхідною швидкістю не виконується", - вважає військовий.

На його думку, це є одним із основних завдань для розбудови української армії. Він вважає, що якщо не кількісно, то Збройні сили України можуть переважати росіян якістю своєї роботи.

"Тому що ми достатньо велику кількість туди залучаємо людей. І ми маємо приклади, коли тисяча людей воюють так ефективно, як не воює більшість, 95% наших бригад. Тисяча людей в одному підрозділі. І оцей досвід нам ніхто не заважає насправді розповсюдити далі. Тобто ми можемо переважати росіян нашою якістю, якістю нашої роботи. Тому що їхня тактика, я мушу на цьому наголосити, їхня тактика надзвичайно примітивна. Все, що в них є, це лише піхотний штурм", - зауважив він.

Ігор Луценко зазначає, що основною метою війни Росії проти України є наступ.

"І як тільки цей піхотний штурм ми зможемо зупинити тактико-технічними способами, Росія почне сипатись через те, що сенс всієї цієї операції Росії - це оця навала, цей наступ. Як тільки наступ припиниться, то росіяни самі себе почнуть щоранку питати: “А навіщо, що ми там робимо в Україні, якщо у нас немає успіху?" - додав військовослужбовець ЗСУ.