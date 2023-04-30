Українські волонтери працюють над створенням бойової ракети "Трембіта"

Про це пише видання "Мілітарний".

Зазначається, що це буде мала крилата ракета з пульсуючим повітряно-реактивним двигуном.

"Наша проста ракета – незрівнянно дешевша аніж постріли зенітних ракетних комплексів ворога", – заявили розробники.

Розробкою займаються інженери з волонтерського конструкторського бюро PARS та за участі волонтерів з громадської організації "Відсіч".

Повідомляється, що за планами, залповий запуск від 20 таких ракет дозволить долати ППО противника та уражати цілі на достатній глибині. Волонтери хочуть розгорнути по всій Україні виробництво окремих деталей та вузлів ракети в умовах гаражних майстерень.

Двигун ракети не має рухомих деталей, простий у виготовлені та працює на бензині. Пуск здійснюватиметься з пневмокатапульти. Бойова частина може мати термобаричний заряд та комбінований заряд уламково-фугасної дії у 20 кг.

Заявлені характеристики ракети: