Рада ухвалила закон про прозорість місцевого самоврядування. Що в ньому
Рада ухвалила важливий закон про прозорість місцевого самоврядування в цілому, автором якого став народний депутат Роман Лозинський
Про це повідомила Галина Васильченко, яка є співавтором закону, у фейсбук.
Що передбачає закон:
- публікація відеозаписів сесій і постійних комісій місцевих рад (після завершення воєнного стану онлайн-трансляція);
- архів записів засідань публічно зберігається 5+ років;
- доповіді на засіданнях рад тільки українською мовою;
- обов'язкова публікація проєктів порядків денних засідань постійних комісій та результатів поіменного голосування;
- інформація щодо об’єктів права власності громад оприлюднюється у формі відкритих даних (це дозволить інвесторам знаходити у громаді об’єкти для капіталовкладень);
- регулярну інвентаризацію майна громади.
Закон поступового набирає чинності – це відбудеться через 3 місяці з дня його оприлюднення.
- Також сьогодні Рада ухвалила закон "Про оборонні закупівлі", який врегульовує питання прибутків підприємств ОПК.
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