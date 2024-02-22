Рада ухвалила закон про прозорість місцевого самоврядування. Що в ньому

Про це повідомила Галина Васильченко, яка є співавтором закону, у фейсбук.

Що передбачає закон:

публікація відеозаписів сесій і постійних комісій місцевих рад (після завершення воєнного стану онлайн-трансляція);

архів записів засідань публічно зберігається 5+ років;

доповіді на засіданнях рад тільки українською мовою;

обов'язкова публікація проєктів порядків денних засідань постійних комісій та результатів поіменного голосування;

інформація щодо об’єктів права власності громад оприлюднюється у формі відкритих даних (це дозволить інвесторам знаходити у громаді об’єкти для капіталовкладень);

регулярну інвентаризацію майна громади.

Закон поступового набирає чинності – це відбудеться через 3 місяці з дня його оприлюднення.