До програми "Національний кешбек" долучилися майже 8 млн українців: в уряді повідомили, коли очікувати виплат за грудень

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

"За листопад держава виплатила громадянам 232 мільйони гривень кешбеку — це майже вдвічі більше, ніж у жовтні. Кількість отримувачів кешбеку в листопаді зросла на 800 тисяч. Це свідчить про те, що інтерес до програми продовжує зростати, як і попит на товари українського виробництва", - зазначила очільниця відомства Юлія Свириденко.

Найактивнішими учасниками програми, за даними Мінекономіки, є українці до 45 років — 60% від усіх користувачів. Учасників середнього віку — 24%, а старшого (60+) — 16%.

Майже 700 тис. громадян не отримали виплати через те, що вчасно не активували картки для виплати кешбеку в застосунку "Дія" або накопичили менш як 2 грн.

Наразі загальна сума накопиченого ними кешбеку становить 48 млн гривень.

Свириденко поінформувала, що виплата кешбеку за грудень і січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року, що пов’язано з особливостями бюджетного процесу. Всі нараховані кошти буде виплачено в повному обсязі.

Уряд на засіданні 20 серпня схвалив постанову про "Національний кешбек", завдяки чому українці зможуть отримати компенсацію 10% за купівлю вітчизняних товарів.

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