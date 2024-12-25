До програми "Національний кешбек" долучилися майже 8 млн українців: в уряді повідомили, коли очікувати виплат за грудень
До програми "Національний кешбек" долучилися вже 7,9 млн українців. Найактивнішими учасниками є громадяни віком до 45 років
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
"За листопад держава виплатила громадянам 232 мільйони гривень кешбеку — це майже вдвічі більше, ніж у жовтні. Кількість отримувачів кешбеку в листопаді зросла на 800 тисяч. Це свідчить про те, що інтерес до програми продовжує зростати, як і попит на товари українського виробництва", - зазначила очільниця відомства Юлія Свириденко.
Найактивнішими учасниками програми, за даними Мінекономіки, є українці до 45 років — 60% від усіх користувачів. Учасників середнього віку — 24%, а старшого (60+) — 16%.
Майже 700 тис. громадян не отримали виплати через те, що вчасно не активували картки для виплати кешбеку в застосунку "Дія" або накопичили менш як 2 грн.
Наразі загальна сума накопиченого ними кешбеку становить 48 млн гривень.
Свириденко поінформувала, що виплата кешбеку за грудень і січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року, що пов’язано з особливостями бюджетного процесу. Всі нараховані кошти буде виплачено в повному обсязі.
- Уряд на засіданні 20 серпня схвалив постанову про "Національний кешбек", завдяки чому українці зможуть отримати компенсацію 10% за купівлю вітчизняних товарів.
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