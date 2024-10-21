Південна Корея й Британія домовилися протидіяти загрозам співробітництва КНДР і РФ

Про це пише Yonhap.

"Під час зустрічі Юн поділився останньою інформацією про підготовку КНДР військ до направлення у Росію для підтримки її війни в Україні та пообіцяв тісно співпрацювати з Великою Британією і НАТО для протидії загрозам з боку Півночі", - йдеться в матеріалі.

Також Сок Йоль висловив бажання посилити співпрацю між Сеулом і Лондоном в оборонній сфері, зокрема виробництві озброєння для військово-морських і військово-повітряних сил. Акцентується, що глава МЗС Британії погодився на це.



Водночас Леммі засудив незаконні дії росіян, серед яких - надання фіктивних паспортів північнокорейцям для відправки в російські військові підрозділи. За його словами, Британія також прагне посилити співпрацю з Південною Кореєю в галузі передових оборонних технологій щодо проєктів Pillar 2 партнерства з безпеки AUKUS, утвореного Австралією, Британією й США.