Південна Корея й Британія домовилися протидіяти загрозам співробітництва КНДР і РФ
У понеділок, 21 жовтня, південнокорейський президент Юн Сок Йоль зустрівся з британським міністром закордонних справ Девідом Леммі в Сеулі. Сторони домовилися співпрацювати у протидії загрозам через військові звʼязки КНДР і Росії
Про це пише Yonhap.
"Під час зустрічі Юн поділився останньою інформацією про підготовку КНДР військ до направлення у Росію для підтримки її війни в Україні та пообіцяв тісно співпрацювати з Великою Британією і НАТО для протидії загрозам з боку Півночі", - йдеться в матеріалі.
Також Сок Йоль висловив бажання посилити співпрацю між Сеулом і Лондоном в оборонній сфері, зокрема виробництві озброєння для військово-морських і військово-повітряних сил. Акцентується, що глава МЗС Британії погодився на це.
Водночас Леммі засудив незаконні дії росіян, серед яких - надання фіктивних паспортів північнокорейцям для відправки в російські військові підрозділи. За його словами, Британія також прагне посилити співпрацю з Південною Кореєю в галузі передових оборонних технологій щодо проєктів Pillar 2 партнерства з безпеки AUKUS, утвореного Австралією, Британією й США.
18 жовтня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 18 жовтня скликав екстрену нараду з питань безпеки через переміщення військових із КНДР до Росії.
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