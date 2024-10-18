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Президент Південної Кореї скликав екстрену нараду з питань безпеки через північнокорейські війська в РФ

Дар'я Куркіна
18 жовтня, 2024 п'ятниця
22:40
Світ Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 18 жовтня скликав екстрену нараду з питань безпеки через переміщення військових із КНДР до Росії

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

 

Зазначено, що південнокорейський лідер скликав нараду для обговорення останніх подій стосовно військових КНДР. Він назвав такі дії сусідньої держави "серйозною загрозою безпеці" для Південної Кореї та міжнародної спільноти.

 

На зустрічі учасники "поділилася інформацією про нещодавній рух північнокорейських військ до Росії та їхню підтримку війни", зазначили в офісі президента Південної Кореї.

 

Інформаційне агентство зауважує, що наразі існують різні заяви про кількість військових КНДР. Однак, за словами південнокорейської розвідки, Пхеньян вирішив направити 12 тис. своїх військовослужбовців, аби ті воювали проти України.

Що передувало

Kyiv Post 4 жовтня повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Теги:
Україна
Росія
КНДР
військові
російська армія
Південна Корея
Війна з Росією
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