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Зеленський назвав імовірні терміни появи військових КНДР у зонах бойових дій

Юлія Лаврук
25 жовтня, 2024 п'ятниця
13:02
Війна з Росією Володимир Зеленський

За даними розвідки, перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій вже 27-28 жовтня

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Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Це очевидний ескалаційний крок Росії, який має значення, на відміну від усієї тієї дезінформації, якої багато звучало в Казані цими днями", - зазначив президент.

Він додав, що фактичне залучення КНДР до бойових дій повинно отримати відповідь у вигляді відчутного тиску як на Москву, так і на Пхеньян заради дотримання Статуту ООН і покарання за ескалацію.

Сирський також доповів президенту щодо Курщини, та зазначив, що буферна зона на території РФ убезпечує Україну від російських спроб розширення війни на сході нашої держави та забезпечує відчутні російські втрати. 

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Згодом повідомили, що Південна Корея розглядає можливість надати Україні допомогу у вигляді своїх військових і даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У середу, 23 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін заявив:  є докази того, що війська Північної Кореї перебувають у Росії. Втім, за його словами, наразі невідомо, що вони там  робитимуть. А південнокорейські парламентарі повідомили, що КНДР відправила до РФ 3 тис. своїх військових.

Очільник комітету розвідки палати представників США Майк Тернер заявив, що Сполучені Штати повинні розглянути можливість "прямих військових дій", якщо війська КНДР увійдуть в Україну. 

У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині.

Теги:
Новини
Україна
Росія
КНДР
Володимир Зеленський
російська армія
Олександр Сирський
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