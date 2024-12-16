Зеленський: є багато подробиць щодо знищення північнокорейців, РФ намагається приховати їхні втрати
Президент України Володимир Зеленський заявив про "багато деталей" щодо знищення військових з Північної Кореї на фронті у Курській області
Про це він заявив під час вечірнього звернення.
Зазначається, що Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, зокрема на Донеччині.
"А також – по ситуації в районах Курської операції. Головком доповів щодо участі північнокорейських солдатів у боях на боці російської армії. Є багато деталей і щодо знищення цих сил", - заявив Зеленський.
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За попередніми даними, як каже президент, росіяни намагаються приховати втрати північнокорейців. Сили оборони України та розвідка з’ясовують повну інформацію щодо реальних втрат російських підрозділів, до яких залучені ще й бійці КНДР.
"Хоча жодної причини немає, щоб ще й корейці гинули в цій війні. Єдина причина – це божевілля Путіна, яке охопило Росію та підживлює цю війну. Будемо й надалі захищати наші позиції", - наголосив президент.
- Підрозділи північнокорейської армії, які РФ залучила до війни проти України, 13 грудня привели в стан готовності. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України. У відомстві зазначили, що командуванню підрозділів КНДР наказали взаємодіяти із суміжними російськими підрозділами, які ведуть бойові дії на Курщині. Також військові з Північної Кореї днями отримали додаткові запаси продовольства. Частину з них приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які нагадують автомобілі доставлення води.
- У суботу, 14 грудня 2024 року, президент України Володимир Зеленський вперше офіційно заявив про участь бійців КНДР в наступальних діях на українські позиції в межах Курщини і, як наслідок, про "помітні втрати" з їхнього боку.
- Того самого дня українська військова розвідка ГУР назвала чисельність перших втрат вояків із КНДР – 200 осіб. До того ж за даними української сторони, солдати Кім Чен Ина помилково знищили 8 кадировців.
- За інформацією розвідників, після втрат у штурмах на Курщині підрозділи армії КНДР доукомплектовують свіжим особовим складом для продовження активних бойових дій.
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