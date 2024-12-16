Зеленський: є багато подробиць щодо знищення північнокорейців, РФ намагається приховати їхні втрати

Про це він заявив під час вечірнього звернення.

Зазначається, що Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, зокрема на Донеччині.

"А також – по ситуації в районах Курської операції. Головком доповів щодо участі північнокорейських солдатів у боях на боці російської армії. Є багато деталей і щодо знищення цих сил", - заявив Зеленський.

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За попередніми даними, як каже президент, росіяни намагаються приховати втрати північнокорейців. Сили оборони України та розвідка з’ясовують повну інформацію щодо реальних втрат російських підрозділів, до яких залучені ще й бійці КНДР.

"Хоча жодної причини немає, щоб ще й корейці гинули в цій війні. Єдина причина – це божевілля Путіна, яке охопило Росію та підживлює цю війну. Будемо й надалі захищати наші позиції", - наголосив президент.