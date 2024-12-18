На Курщині загинули та зазнали поранень кілька сотень військових КНДР, - АР

Про це інформує Associated Press, посилаючись на високопоставленого військового посадовця.

Як зазначає видання, це перша оцінка втрат північнокорейських військових, що воюють на боці Росії.

Точну кількість втрат у війську КНДР джерело АР не називає. Водночас посадовець зазначає, що Північна Корея зазнала значних втрат, бо її війська не мають досвіду участі в бойових діях.

Видання нагадує, що нещодавно представник Пентагону Патрік Райдер уперше підтвердив втрати серед північнокорейських військових, які беруть участь у війні проти України. За його словами, минулого тижня військові з КНДР брали участь у боях на Курщині, де зазнали втрат. Однак він не назвав кількості вбитих і поранених та не уточнив жодних деталей.

Також російські "військкори" минулого тижня повідомляли про "бойове хрещення" північнокорейських військ у Курській області. Зокрема, вони писали, що силами військових із КНДР нібито взяли село Плехово в Суджанському районі Курської області.

Участь КНДР у війні проти України

Підрозділи північнокорейської армії, які РФ залучила до війни проти України, 13 грудня привели в стан готовності. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України. У відомстві зазначили, що командуванню підрозділів КНДР наказали взаємодіяти із суміжними російськими підрозділами, які ведуть бойові дії на Курщині. Також військові з Північної Кореї днями отримали додаткові запаси продовольства. Частину з них приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які нагадують автомобілі доставлення води.

14 грудня президент України Володимир Зеленський вперше офіційно заявив про участь бійців КНДР в наступальних діях на українські позиції в межах Курщини і, як наслідок, про "помітні втрати" з їхнього боку.

Того самого дня українська військова розвідка ГУР назвала чисельність перших втрат вояків із КНДР – 200 осіб. До того ж, за даними української сторони, солдати Кім Чен Ина помилково знищили 8 кадировців.

За інформацією розвідників, після втрат у штурмах на Курщині підрозділи армії КНДР доукомплектовують свіжим особовим складом для продовження активних бойових дій.

Президент України Володимир Зеленський заявив про "багато деталей" щодо знищення військових з Північної Кореї на фронті у Курській області.

Офіційний представник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер підтвердив загибель військових Північної Кореї в боях у Курській області РФ.

Зокрема, 17 грудня військові 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили щонайменше 50 північнокорейських бойовиків у Курській області РФ за три дні.

