Пентагон заявив про ознаки втрат військових КНДР на Курщині
Офіційний представник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер підтвердив загибель військових Північної Кореї у боях у Курській області РФ
Про це пише Sky News.
"Ми вважаємо, що північнокорейські солдати брали участь у бойових діях в Курську... у нас є свідчення того, що вони зазнали втрат, як убитих, так і поранених", - заявив Райдер.
За словами речника, він не має детальної інформації про кількість втрат з боку Північної Кореї.
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- Підрозділи північнокорейської армії, які РФ залучила до війни проти України, 13 грудня привели в стан готовності. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України. У відомстві зазначили, що командуванню підрозділів КНДР наказали взаємодіяти із суміжними російськими підрозділами, які ведуть бойові дії на Курщині. Також військові з Північної Кореї днями отримали додаткові запаси продовольства. Частину з них приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які нагадують автомобілі доставлення води.
- У суботу, 14 грудня 2024 року, президент України Володимир Зеленський вперше офіційно заявив про участь бійців КНДР в наступальних діях на українські позиції в межах Курщини і, як наслідок, про "помітні втрати" з їхнього боку.
- Того самого дня українська військова розвідка ГУР назвала чисельність перших втрат вояків із КНДР – 200 осіб. До того ж за даними української сторони, солдати Кім Чен Ина помилково знищили 8 кадировців.
- За інформацією розвідників, після втрат у штурмах на Курщині підрозділи армії КНДР доукомплектовують свіжим особовим складом для продовження активних бойових дій.
- Президент України Володимир Зеленський заявив про "багато деталей" щодо знищення військових з Північної Кореї на фронті у Курській області.
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