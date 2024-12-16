Пентагон заявив про ознаки втрат військових КНДР на Курщині

Про це пише Sky News.

"Ми вважаємо, що північнокорейські солдати брали участь у бойових діях в Курську... у нас є свідчення того, що вони зазнали втрат, як убитих, так і поранених", - заявив Райдер.

За словами речника, він не має детальної інформації про кількість втрат з боку Північної Кореї.

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