Воїни ССО за три дні ліквідували 50 військових КНДР на Курщині
Військові 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили щонайменше 50 північнокорейських бойовиків у Курській області РФ за три дні
Про це пишуть ССО.
"Воїни 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ організували гарячий прийом північнокорейським військам у Курській області РФ", - йдеться у дописі.
Зазначається, що протягом трьох днів оператори ССО знищили 50 військових КНДР та поранили ще 47. Також у цей період українські сили уразили дві одиниці броньованої техніки, два автомобілі та один ворожий квадроцикл.
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- Підрозділи північнокорейської армії, які РФ залучила до війни проти України, 13 грудня привели в стан готовності. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України. У відомстві зазначили, що командуванню підрозділів КНДР наказали взаємодіяти із суміжними російськими підрозділами, які ведуть бойові дії на Курщині. Також військові з Північної Кореї днями отримали додаткові запаси продовольства. Частину з них приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які нагадують автомобілі доставлення води.
- У суботу, 14 грудня 2024 року, президент України Володимир Зеленський вперше офіційно заявив про участь бійців КНДР в наступальних діях на українські позиції в межах Курщини і, як наслідок, про "помітні втрати" з їхнього боку.
- Того самого дня українська військова розвідка ГУР назвала чисельність перших втрат вояків із КНДР – 200 осіб. До того ж, за даними української сторони, солдати Кім Чен Ина помилково знищили 8 кадировців.
- За інформацією розвідників, після втрат у штурмах на Курщині підрозділи армії КНДР доукомплектовують свіжим особовим складом для продовження активних бойових дій.
- Президент України Володимир Зеленський заявив про "багато деталей" щодо знищення військових з Північної Кореї на фронті у Курській області.
- Офіційний представник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер підтвердив загибель військових Північної Кореї в боях у Курській області РФ.
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