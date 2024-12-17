Воїни ССО за три дні ліквідували 50 військових КНДР на Курщині

Про це пишуть ССО.

"Воїни 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ організували гарячий прийом північнокорейським військам у Курській області РФ", - йдеться у дописі.

Зазначається, що протягом трьох днів оператори ССО знищили 50 військових КНДР та поранили ще 47. Також у цей період українські сили уразили дві одиниці броньованої техніки, два автомобілі та один ворожий квадроцикл.

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