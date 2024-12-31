Бійці ССО відбили та зачистили село на Курщині
"Рейнджери" 6-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ завдяки наступальним діям зайняли один з населених пунктів на Курщині РФ
Про це повідомляє пресслужба ССО.
"Цьому передувала робота нашої артилерії. Згодом на землі воїни ССО зайшли до села, відбили та зачистили його в рамках проведення спеціальних дій в цьому районі", – йдеться в повідомленні.
Крім того, українські захисники повідомили, що разом із російськими військовими, село також тримали північнокорейські війська.
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України розповіло про втрати північнокорейських військових на Курщині в період з 20 до 24 грудня.
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