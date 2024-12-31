Бійці ССО відбили та зачистили село на Курщині

Про це повідомляє пресслужба ССО.

"Цьому передувала робота нашої артилерії. Згодом на землі воїни ССО зайшли до села, відбили та зачистили його в рамках проведення спеціальних дій в цьому районі", – йдеться в повідомленні.

Крім того, українські захисники повідомили, що разом із російськими військовими, село також тримали північнокорейські війська.