"Законна військова ціль": військовий експерт про удар HIMARS у Льгові на Курщині

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Удар був завдано по виключно законній військовій цілі. Мова йде про Льговський коледж - це база підготовки операторів БПЛА. Причому на території коледжу відбувалася не тільки підготовка операторів БПЛА, але й були розташовані склади матеріально-технічного забезпечення, де зберігались БПЛА", - пояснив Снєгирьов.

За словами військового експерта, адміністрація Курської області ще в липні 2024 року виклала відповідну інформацію, що на базі Льговського коледжу планується відкриття курсів операторів БПЛА. Керівник Росавіації помпезно заявляв про те, що планується закупівля безпілотників.

"Намагання російської сторони розповісти, що удар був по мирній інфраструктурі, абсолютно не відповідає дійсності. Удар було завдано РСЗВ HIMARS, тактико-технічні характеристики до 70 кілометрів. Тобто Сили оборони України успішно утилізують росіян на території Курської області з використанням високоточних зразків західного озброєння", - наголосив Снєгирьов.