Зеленський підписав закон про доброчесне лобіювання

Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Закон набуде чинності через два місяці після початку функціонування Реєстру прозорості від НАЗК, але не пізніше ніж 1 січня 2025.

Цей закон визначає:

термінологію у сфері лобіювання;

права та обов’язки суб’єктів лобіювання;

методи впливу;

правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання;

створення Реєстру прозорості, власником та адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК);

порядок реєстрації у Реєстрі прозорості та винятки з нього;

доступ до Реєстру прозорості (відкритий і безплатний);

звітність суб’єкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості;

механізми контролю за діяльністю суб’єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.

25 грудня 2023 року Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері здійснення лобіювання. 23 лютого за нього проголосувала Верховна Рада.