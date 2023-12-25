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Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про відповідальність за порушення законодавства в сфері лобіювання

25 грудня, 2023 понедiлок
22:21
Суспільство

25 грудня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері здійснення лобіювання

Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Кабінетом Міністрів України зареєстровано у Верховній Раді України: Проєкт Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення законодавства у сфері здійснення лобіювання»(реєстр. №10373)", - йдеться у повідомленні.

Мельничук зазначає, що законопроєкт спрямований на забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик та стандартів, нормативно-правового регулювання взаємодії посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування із зацікавленими сторонами та суб’єктами лобіювання, встановлення прозорих механізмів забезпечення діяльності суб’єктів лобіювання, механізмів контролю за лобістською діяльністю та встановлення адміністративної відповідальності за здійснення лобіювання без реєстрації та за порушення законодавства у сфері лобіювання.

Проєкт пропонує зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення

  • доповнення адміністративних стягнень забороною здійснення лобіювання;
  • настання відповідальності за здійснення лобіювання без реєстрації;
  • відповідальність за неподання або несвоєчасне подання звіту суб’єктом лобіювання, подання свідомо неправдивих відомостей суб’єктом лобіювання до Реєстру прозорості, неподання або несвоєчасне подання до Національного агентства з питань запобігання корупції заяви про припинення здійснення лобіювання, здійснення лобіювання в інтересах особи, яка не може бути бенефіціаром відповідно до вимог Закону України «Про доброчесне лобіювання та адвокацію в Україні», або укладення суб’єктом лобіювання договору про надання послуг з лобіювання з особою, яка не може бути клієнтом відповідно до вимог Закону України «Про доброчесне лобіювання та адвокацію в Україні»;
  • вчинення дій чи прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів під час лобіювання;
  • розширення повноважень працівників Національного агентства з питань запобігання корупції шляхом надання їм повноважень щодо складання протоколів за вищенаведеними статтями.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс запевнив, що лобіюватиме надання Україні більше зброї, боєприпасів, а також західних винищувачів.

Україна
Верховна Рада
Кабмін
політика
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